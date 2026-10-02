Санкционный иммунитет

Российская платежная система А7 опровергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями. Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе компании, трансакций в их интересах она не проводила и не обслуживала связанные с ними структуры. Новые ограничения, добавили там, не повлияют на работу сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Накануне Минфин США включил А7 в санкционный список. Ограничения также коснулись трансакций с участием её субагентов. В американском министерстве считают, что Тегеран использовал платежную систему для перемещения средств, а также для продажи нефти и оружия. Для самой А7 новые меры вряд ли станут фатальными, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Санкции были введены уже прицельно в связи с платежами в Иран. Я не думаю, что это для А7 было большим потрясением. Как любая такая структура, они найдут средства адаптироваться к ситуации, перегруппироваться и все равно пакеты платежей совершать и на этом зарабатывать. Скорее всего, с самой А7 ничего не будет, потому что её платежи находятся вне зоны досягаемости властей Соединенных Штатов. То есть они производятся в тех валютах, над которыми американцы не властны. Что касается статуса межнациональной организованной преступной группы, то, конечно, это довольно опасное заявление.

Американские регуляторы не размениваются на фирмы-однодневки. Понятно, что при таких платежах задействованы фирмы, которые существуют недолго, от трех до девяти месяцев. Они создаются на физических лиц, которые являются одноразовыми учредителями и директорами. Не думаю, что американские или европейские регуляторы будут охотиться за ними.

Они будут охотиться именно за системными игроками, которые создают такие платежные системы, за их хозяевами, топ-менеджерами, лицами, принимающими решения.

Для компаний, у которых есть реальный бизнес, который давно существует, это действительно может быть определенным риском».

Отдельные структуры А7 находятся под американскими ограничениями с августа 2026 года. Ранее санкции ввели также Евросоюз и Великобритания. Поэтому для текущих расчетов новые рестрикции вряд ли что-то изменят. Однако в перспективе компании может стать сложнее договариваться с зарубежными партнерами, считает глава Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам при Торгово-промышленной палате России Андрей Михайлишин:

«А7 попала под санкции раньше, по другому основанию. Компания напрямую связана с Иланом Шором, он её владелец, основатель и генеральный директор, и сам давно находится в блокирующем списке. Если спустя какое-то время Илан Шор будет исключен из санкционного перечня, то тогда А7 может подать апелляцию и настаивать на том, чтобы их тоже оттуда убрали. Но в связи, скажем так, с помощью Ирану они останутся. То есть OFAC просто добавил еще одно основание, статус-кво это не меняет. Собственно говоря, А7 и так давно под санкциями и, как мы видим, работает с разными странами, проводит расчеты.

Поэтому вряд ли что-то изменится как для самой системы А7, так и для клиентов, которые пользуются её инфраструктурой.

Возможно, А7 будет немного сложнее сейчас вести переговоры с партнерами из других стран в плане открытия новых филиалов, представительств, подключения новых каналов».

Платежную систему А7 для трансграничных расчетов Промсвязьбанк запустил в 2024 году. В начале 2025-го компания выпустила привязанный к рублю стейблкойн A7A5. По словам главы ПСБ Петра Фрадкова, к августу оборот токена с момента запуска достиг почти $140 млрд. Он также называл A7A5 крупнейшим в мире недолларовым стейблкойном.

Андрей Дубков