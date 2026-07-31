Дочь Бориса Немцова Жанна заочно арестована в России

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал дочь убитого политика и первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова Жанну Немцову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Жанну Немцову обвинили в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции, депортации в РФ или задержания в России, говорится в сообщении.

В 2024 году Минюст внес в перечень нежелательных неправительственных организаций «Фонд Бориса Немцова за свободу», который создала Жанна Немцова. Российско-немецкий фонд ставил своей целью содействие образовательным инициативам и финансировал обучение и повышение квалификации, совместные германо-российские мероприятия и продвижение европейских ценностей.

Владимир Зубарев