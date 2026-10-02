Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ для поставок топлива на ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ для оперативной поставки топлива на Запорожскую АЭС. Он указал на нехватку дизеля для аварийных генераторов: часть из них переводят в режим ожидания.

«Для безопасности любого ядерного объекта необходимы запасные доступные источники энергии, достаточные и надежные. Продолжающаяся нехватка запасов дизельного топлива на ЗАЭС ухудшает и без того нестабильную ситуацию», — заявил господин Гросси, его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

По словам главы МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция рассматривает возможность дальнейшего сокращения количества аварийных дизель-генераторов. Запасы дизельного топлива на ЗАЭС остаются низкими после потери внешнего электроснабжения в августе и сентябре. Пополнить их сложно из-за военной активности в этом районе, добавляет пресс-служба агентства.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. С 2022 года станция остановила выработку электроэнергии. Все реакторы ЗАЭС также находятся в режиме холодного останова, однако все еще выделяют остаточное тепло. Основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена с марта 2026 года. Единственным источником питания выступает резервная линия «Ферросплавная-1», которую ремонтировали минимум трижды.