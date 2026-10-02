Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ для поставок топлива на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ для оперативной поставки топлива на Запорожскую АЭС. Он указал на нехватку дизеля для аварийных генераторов: часть из них переводят в режим ожидания.
«Для безопасности любого ядерного объекта необходимы запасные доступные источники энергии, достаточные и надежные. Продолжающаяся нехватка запасов дизельного топлива на ЗАЭС ухудшает и без того нестабильную ситуацию», — заявил господин Гросси, его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.
По словам главы МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция рассматривает возможность дальнейшего сокращения количества аварийных дизель-генераторов. Запасы дизельного топлива на ЗАЭС остаются низкими после потери внешнего электроснабжения в августе и сентябре. Пополнить их сложно из-за военной активности в этом районе, добавляет пресс-служба агентства.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, который регулярно подвергается обстрелам. С 2022 года станция остановила выработку электроэнергии. Все реакторы ЗАЭС также находятся в режиме холодного останова, однако все еще выделяют остаточное тепло. Основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена с марта 2026 года. Единственным источником питания выступает резервная линия «Ферросплавная-1», которую ремонтировали минимум трижды.
Даже в состоянии холодного останова Запорожская АЭС нуждается во внешнем электроснабжении для собственных нужд, включая охлаждение топлива в реакторах. При полном отключении внешнего питания станция вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы, которые являются последней линией защиты от ядерной аварии для обеспечения охлаждения реактора и отработанного топлива. Прекращение подачи энергии для систем охлаждения всех шести реакторов в худшем случае может привести к аварии.
Из-за обстрелов на резервной линии электропередачи регулярно происходят полные блэкауты, что вынуждает станцию работать от резервных дизель-генераторов. Это приводит к повышенному расходу топлива, запасы которого сокращаются.
Военные действия препятствуют ремонту поврежденных линий электроснабжения. Запорожская АЭС заявляла о готовности отремонтировать линию 750 кВ, а Украина — резервную линию 330 кВ, но военные действия не позволяют провести эти работы. Для проведения ремонта на линии электроснабжения «Феросплавная-1» МАГАТЭ работает над созданием зоны локального прекращения огня, что подчеркивает необходимость согласованных действий России, Украины и МАГАТЭ для обеспечения безопасности станции и поставок топлива.