Тамбовский предприниматель получил пять лет за хищение 9 млн на транспортных картах

В Мичуринске Тамбовской области вынесли приговор 43-летнему предпринимателю, обвиненному в хищении из бюджета региона свыше 9 млн руб. в результате махинаций с социальными транспортными картами льготников. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима. Об этом 2 октября рассказали в региональной прокуратуре. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об индивидуальном предпринимателе (ИП) Дмитрии Щетинине, зарегистрированном в Мичуринске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в период с декабря 2021-го по май 2025-го Щетинин, занимавшийся пассажирскими перевозками, произвел фиктивные операции по оплате проезда без фактического оказания услуг с использованием 78 социальных транспортных карт льготной категории граждан. В дальнейшем он направил в муниципалитеты документы, содержавшие недостоверные сведения об объемах услуг. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками регионального УФСБ.

Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дмитрий Щетинин признал вину и возместил 2 млн руб. Иск о взыскании оставшейся суммы ущерба удовлетворен судом. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В середине августа «Ъ-Черноземье» рассказывал о вынесении в Мичуринске приговора ИП Лилии Пузиковой, которую признали виновной в аналогичном преступлении и хищении свыше 8,6 млн руб. В ее случае суд ограничился трехлетним условным сроком и штрафом 500 тыс. руб.

Денис Данилов