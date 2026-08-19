Тамбовский суд дал условный срок за хищение 8,6 млн на транспортных картах

Мичуринский городской суд Тамбовской области признал местную индивидуальную предпринимательницу (ИП) виновной в мошенничестве при получении субсидий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие посчитало, что женщина похитила более 8 млн руб. с помощью махинаций с социальными транспортными картами льготников. За это ей назначили три года условно со штрафом 500 тыс. руб. и трехлетним испытательным сроком, сообщили 19 августа в объединенной пресс-службе судов региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об ИП Лилии Пузиковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Муниципальное учреждение «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» в июле 2019 года заключило с Лилией Пузиковой контракт на регулярные перевозки по регулируемым тарифам на муниципальных городских маршрутах. По данным ЕИС «Закупки», контракт был исполнен к 13 января 2025 года, сведений о неустойках, штрафах и пенях нет.

Однако следствие установило, что Лилия Пузикова при помощи электронных терминалов проводила фиктивные операции по оплате проезда, используя незаконно находившиеся у нее социальные транспортные карты льготной категории граждан. При этом транспортные услуги фактически не оказывались.

По данным Rusprofile, Лилия Пузикова зарегистрировала ИП в январе 2006 года. Основной и единственный вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Единственный госконтракт с ИП заключило управление пассажирскими перевозками города Мичуринска.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Тамбовской области. В региональной прокуратуре уточнили размер ущерба, причиненного бюджету, — свыше 8,6 млн руб. Осужденная, по данным следствия, использовала 54 социальные транспортные карты, а затем представила в муниципалитет документы, содержавшие недостоверные сведения об объеме оказанных услуг.

«Вину в инкриминируемом преступлении фигурантка признала, полностью возместила ущерб»,— заявили в прокуратуре.

Производство по гражданскому иску было прекращено в связи с отказом гражданского истца после возмещения ущерба в добровольном порядке.

Приговор не вступил в законную силу.

В начале августа «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Тамбовский областной суд ужесточил приговор местному индивидуальному предпринимателю Александру Ольшанскому, признанному виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) по делу о хищении средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот. Вместо условного срока ему назначили 3 года и 3 месяца колонии общего режима.

Денис Данилов