Суд арестовал здание бывшего культурного центра Украины на Арбате
Арбитражный суд Севастополя наложил арест на пятиэтажное здание на Арбате, в котором раньше находился культурный центр Украины. Обеспечительные меры приняты по иску заповедника «Херсонес Таврический» о возвращении скифского золота из крымских музеев.
Ответчиками по делу проходят Национальный музей истории Украины, культурный центр Украины в Москве (сейчас — «Культурный центр на Арбате») и музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который передал драгоценности украинской стороне. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 октября.
В сентябре три крымских музея обратились в Арбитражный суд республики с требованием изъять экспонаты их коллекций из владения Национального музея истории Украины. «Центральный музей Тавриды», как указано в определении суда, настаивает на возвращении 132 предметов.
Экспонаты крымских музеев направили в Амстердам в 2013 году для показа на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в музее Алларда Пирсона. Голландский музей отказался возвращать драгоценности региону после его присоединения к России, а в 2023 году Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче Украине скифского золота. СКР возбудил уголовное дело по статьям о хищении культурных ценностей и их невозвращении на территорию России.
Арест недвижимости в подобных спорах относится к обеспечительным мерам — стандартной процессуальной процедуре, применяемой на время разбирательства. Поэтому арест здания не заменяет рассмотрение требований о возврате экспонатов, а сопровождает этот спор до его дальнейшего рассмотрения судом.
Предметы, связанные с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и другими крымскими музеями, вывезли для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» в Бонне и Амстердаме. По словам директора «Херсонеса Таврического», после выставки музейные предметы не смогли вернуться в Крым и оказались вовлечены в политический спор.