Суд арестовал здание бывшего культурного центра Украины на Арбате

Арбитражный суд Севастополя наложил арест на пятиэтажное здание на Арбате, в котором раньше находился культурный центр Украины. Обеспечительные меры приняты по иску заповедника «Херсонес Таврический» о возвращении скифского золота из крымских музеев.

Ответчиками по делу проходят Национальный музей истории Украины, культурный центр Украины в Москве (сейчас — «Культурный центр на Арбате») и музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который передал драгоценности украинской стороне. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 октября.

В сентябре три крымских музея обратились в Арбитражный суд республики с требованием изъять экспонаты их коллекций из владения Национального музея истории Украины. «Центральный музей Тавриды», как указано в определении суда, настаивает на возвращении 132 предметов.

Экспонаты крымских музеев направили в Амстердам в 2013 году для показа на выставке «Крым — золотой остров в Черном море» в музее Алларда Пирсона. Голландский музей отказался возвращать драгоценности региону после его присоединения к России, а в 2023 году Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче Украине скифского золота. СКР возбудил уголовное дело по статьям о хищении культурных ценностей и их невозвращении на территорию России.