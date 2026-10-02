«Может, хандра и появляется, но у нее мало шансов развиться»

Спорт, шоколад и работа помогают справляться с осенней хандрой. Об этом “Ъ FM” рассказали топ-менеджеры компаний. В соцсетях обсуждают, что с наступлением холодов некоторые офисы уже накрыла меланхолия. Сотрудники работают в упадническом настроении, некоторые проекты встают на паузу, а производительность труда падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с предпринимателями и узнал, как они улучшают расположение духа в коллективе.

Основатель и гендиректор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Какой-то ярко выраженной осенней хандры, наверное, не наблюдаем, уж тем более в сентябре-октябре. Может, в ноябре появятся какие-то признаки. Не замечал, чтобы это сказывалось на работе. У людей в семьях, и у меня в том числе, это какая-то перестройка ритма под детей, выход из летнего веселья. Но силы в это время еще есть. Накрывать начинает в конце зимы-начале весны». Гендиректор завода «Элкат» максим Третьяков: «Действительно, когда пасмурно, настроение не такое хорошее. Но у нас в отрасли в сентябре-октябре начинается повышенная активность: растет количество мероприятий и проектов. Поэтом, может, хандра появляется, но у нее мало шансов развиться, потому что просто некогда грустить». Зампредседателя правления Ланта-банка Ирина Рысь: «C наступлением осени сотрудники уже чувствуют себя не так бодро и весело, как летом, и это влияет на работоспособность. Мы предоставляем нашим сотрудникам возможность заниматься спортом и приглашаем тренера несколько раз в неделю. Кроме того, сотрудники могут играть в мини-футбол. Также мы организовываем какие-то интересные события, например, на прошлой неделе были экскурсия и мастер-класс на фабрике шоколада. Это позволяет некоторым образом несколько поднять бодрость духа». Руководитель пиар-агентства «Круто, ты попал» Александра Филиппова: «Вчера случилось 1 октября, и меня как переключило. Сама от себя, если честно, не ожидала, пока прихожу в себя. Мы понимаем, что осень — это такой переходный период».

По данным исследования hh.ru, осенью чаще устают молодые сотрудники и руководители. На упадок сил жаловались семь из десяти топ-менеджеров и руководителей среднего звена. Среди работников старше 55 лет с такой проблемой сталкивался каждый третий.

Астон О’Салливан