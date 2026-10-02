Россия ждет от Армении реакции на предложение восстановить движение на железных дорогах
Оверчук: Россия ждет от Армении реакции на предложение по восстановлению ЖД
Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва ожидает реакции Еревана на предложение восстановить два ключевых участка железных дорог Армении, находящихся в концессионном управлении структуры РЖД.
«Мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией»,— сказал господин Оверчук журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Алексей Оверчук напомнил, что базовые решения по данному проекту были приняты на уровне президента России в январе. По его словам, в ближайшее время должны пройти важные встречи, способные продвинуть обсуждение вопроса. Он уточнил, что «мяч на стороне армянской стороны».
Железнодорожная инфраструктура Армении принадлежит правительству страны, но передана в концессию Южно-Кавказской железной дороги в 2008 году на 30 лет с правом продления на 10 лет. Тема пересмотра концессии возникла из-за планов по реконструкции данных участков.
Восстановление железнодорожных участков должно создать связку между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Если проект будет реализован, Азербайджан получит новый транспортный маршрут в Нахичевань и Турцию, Россия — в Турцию и Армению, а Армения — в Иран и Россию.
Реализация проекта зависит от решения Еревана, поскольку Армянская железная дорога находится под управлением РЖД. При этом прямого железнодорожного сообщения России с Арменией сейчас нет: прежний маршрут через Грузию прервался после конфликта в Абхазии.