Россия ждет от Армении реакции на предложение восстановить движение на железных дорогах

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва ожидает реакции Еревана на предложение восстановить два ключевых участка железных дорог Армении, находящихся в концессионном управлении структуры РЖД.

«Мы поддерживаем восстановление этих двух участков и готовы принимать участие и помогать здесь Армении именно с точки зрения того, чтобы обеспечить транспортную связанность от Ерасаха до Нахичевани и от Гюмри до границы с Турцией»,— сказал господин Оверчук журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Алексей Оверчук напомнил, что базовые решения по данному проекту были приняты на уровне президента России в январе. По его словам, в ближайшее время должны пройти важные встречи, способные продвинуть обсуждение вопроса. Он уточнил, что «мяч на стороне армянской стороны».

Железнодорожная инфраструктура Армении принадлежит правительству страны, но передана в концессию Южно-Кавказской железной дороги в 2008 году на 30 лет с правом продления на 10 лет. Тема пересмотра концессии возникла из-за планов по реконструкции данных участков.