Глеб Никитин: ВСМ делает нас «ближним кругом» московской агломерации

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Нижний Новгород расширяет возможности Нижегородской области во всех сферах, сообщил губернатор Глеб Никитин, комментируя начало работы АО «Российские железные дороги» над техническим обоснованием проекта ВСМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Нижний Новгород — столица Приволжья, крупный промышленный, научный и культурный центр. ВСМ делает нас по-настоящему "ближним кругом" московской агломерации», — сказал глава региона.

Он добавил, что реализация проекта даст мощный импульс для экономики: предприятия станут доступнее для партнеров, а логистика — быстрее и надежнее.