Глеб Никитин: ВСМ делает нас «ближним кругом» московской агломерации
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Нижний Новгород расширяет возможности Нижегородской области во всех сферах, сообщил губернатор Глеб Никитин, комментируя начало работы АО «Российские железные дороги» над техническим обоснованием проекта ВСМ.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
«Нижний Новгород — столица Приволжья, крупный промышленный, научный и культурный центр. ВСМ делает нас по-настоящему "ближним кругом" московской агломерации», — сказал глава региона.
Он добавил, что реализация проекта даст мощный импульс для экономики: предприятия станут доступнее для партнеров, а логистика — быстрее и надежнее.