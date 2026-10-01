РЖД приступают к техническому обоснованию ВСМ Москва — Нижний Новгород

Российские железные дороги (РЖД) приступают к техническому обоснованию проекта ВСМ Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Министр отметил, что кроме высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород РЖД приступают к работе по ВСМ Москва — Минск.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне 2026 года Андрей Никитин попросил у президента Владимира Путина разрешение начать предварительную проработку проектов строительства ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань и Москва — Минск. Ранее ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог.

При этом вопрос строительства ВСМ Москва — Нижний Новгород обсуждается уже более 10 лет.

Владимир Зубарев