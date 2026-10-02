Туроператор Anex опроверг задержание своего основателя Нешета Кочкара

Туроператор Anex опроверг информацию о задержании своего основателя Нешета Кочкара в Анталье. В настоящее время он находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба компании.

«В контексте новостей об уголовном расследовании, проводимом в Анталье, в различных публикациях СМИ были упомянуты имена господина Нешета Кочкара, а также компании и бренды, входящие в группу Anex Turizm. Заявляем, что утверждения и оценки, связанные в этих публикациях с господином Нешетом Кочкаром и нашей группой, не соответствуют действительности и опровергаются нами», — указано в заявлении холдинга, его приводит Ассоциация туроператоров России.

Турецкое издание Haberler писало, что 29 сентября рамках расследования дела об обороте наркотиков и организации проституции в отелях и на судах были задержаны 20 человек. СМИ сообщали, что среди них был и основатель Anex.

Международный оператор работает с 1996 года. В его структуру в том числе входят представленные в России туроператоры Anex и «Интурист». Компания предлагает 3 тыс. направлений для путешествий в более чем 60 стран мира. Нешет Кочкар — брат бизнесмена Серхата Кочкара, которого СМИ связывают с российской авиакомпанией AZUR air.