Туроператор Anex опроверг задержание своего основателя Нешета Кочкара
Туроператор Anex опроверг информацию о задержании своего основателя Нешета Кочкара в Анталье. В настоящее время он находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба компании.
«В контексте новостей об уголовном расследовании, проводимом в Анталье, в различных публикациях СМИ были упомянуты имена господина Нешета Кочкара, а также компании и бренды, входящие в группу Anex Turizm. Заявляем, что утверждения и оценки, связанные в этих публикациях с господином Нешетом Кочкаром и нашей группой, не соответствуют действительности и опровергаются нами», — указано в заявлении холдинга, его приводит Ассоциация туроператоров России.
Турецкое издание Haberler писало, что 29 сентября рамках расследования дела об обороте наркотиков и организации проституции в отелях и на судах были задержаны 20 человек. СМИ сообщали, что среди них был и основатель Anex.
Международный оператор работает с 1996 года. В его структуру в том числе входят представленные в России туроператоры Anex и «Интурист». Компания предлагает 3 тыс. направлений для путешествий в более чем 60 стран мира. Нешет Кочкар — брат бизнесмена Серхата Кочкара, которого СМИ связывают с российской авиакомпанией AZUR air.
Появление имени Нешета Кочкара рядом с брендами Anex и «Интурист» имеет корпоративную предысторию. В январе 2020 года сообщалось, что после банкротства Thomas Cook совладелец туроператора Anex Tour стал собственником «Интуриста».
Эта связь объясняет, почему в публикациях о расследовании упоминались бизнесмен и компании группы, но сама по себе не означает его личного участия в описываемых событиях. Она также показывает, что для оценки таких сообщений важно различать корпоративную принадлежность брендов и подтвержденные сведения о действиях конкретного человека.