Продажи новых автомобилей в России выросли на 5,3% за девять месяцев

Объем продаж новых автомобилей в России вырос на 5,3% по итогам января-сентября 2026 года. За этот период было продано 1,067 млн машин, следует из отчета Минпромторга.

Наибольшее количество продаж за тот же период зафиксировали среди легковых авто — 960,4 тыс. штук (+7,9%). При этом продажи других типов транспорта упали: легких коммерческих автомобилей — на 16,6%, грузовиков — на 8,1%, автобусов — на 7,8%. В сентябре рынок новых транспортных средств сократился на 6,6% год к году и составил 127,4 тыс. машин.

Среди регионов Москва вышла на первое место по объему продаж нового транспорта: легковых автомобилей (+13% за год), легких коммерческих автомобилей (+15%), грузовиков (+12%) и автобусов (+16%). Чукотка стала лидером по приросту продаж новых автомобилей — показатель увеличился на 124%, с 198 штук в январе-сентябре 2025-го до 444 штук за тот же период 2026 года.

Положительная динамика сохраняется на рынке электромобилей и гибридов, продажи которых выросли на 92,6% и составили 98,6 тыс. единиц. Доля такого транспорта на общем рынке новых машин увеличилась с 5,1% за девять месяцев 2025 года до 9,2% за тот же период 2026-го. Доля электрокаров и гибридов, изготовленных в России, составила 28,3%, или 27,9 тыс. штук.