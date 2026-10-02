Пострадавших от сексуального насилия Аль-Файеда признают жертвами траффикинга

Почти половина женщин, обвиняющих владельца знаменитого лондонского универмага Harrods, миллиардера Мохаммеда аль-Файеда в сексуальном насилии, могут быть признаны жертвами траффикинга (торговли людьми). Как сообщает The Guardian, об этом заявили представители лондонской полиции на специальных слушаниях в британском парламенте. Сам миллиардер умер в 2023 году.

По данным полиции, как минимум, 70 изученных случаев содержат признаки траффикинга. Из них в пяти случаях уже было подтверждено, что заявительницы были жертвами торговли людьми не только внутри Великобритании.

Следователи сообщили парламентскому комитету, что пострадавшие работали на разных объектах, принадлежавших аль-Файеду, включая универмаг Harrods и его частные поместья. Кого-то из них привозили к нему в разные кабинеты или поместья, кто-то сопровождал его в зарубежных поездках, где также происходило насилие. Если МВД Великобритании подтвердит статус жертв торговли людьми для остальных пострадавших женщин, это позволит переквалифицировать дело и начать поиск сообщников и посредников Мохаммеда аль-Файеда, в том числе среди бывших топ-менеджеров, сотрудников службы безопасности Harrods и других лиц. Кроме того, женщины получат право на помощь от государства, в том числе медицинскую, психологическую, юридическую и финансовую.

Всего напрямую в полицию с жалобами на сексуальное насилие со стороны Мохаммеда аль-Файеда обратились 165 женщин. Более 400 пострадавших и свидетелей обратились к независимым адвокатам.

Алена Миклашевская