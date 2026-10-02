Киллера отдадут под суд за убийство адвоката Кулаги в 2010 году

СКР завершил расследование дела об убийстве адвоката Константина Кулаги в 2010 году. Обвинение предъявили неоднократно судимому местному жителю. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо обвинения в убийстве, злоумышленнику вменили незаконный оборот наркотиков и боеприпасов.

Убийство произошло в марте 2010 года. По данным следствия, преступник выманил адвоката на лестничную площадку под надуманным предлогом. Между мужчинами началась борьба, в ходе которой адвокату выстрелили в голову из пистолета ТТ. Потерпевший скончался на месте.

Следователи выяснили, что убийство организовал его знакомый из-за финансового спора. Он нашел соучастников, в том числе исполнителя, согласившегося на преступление за деньги. После этого организатор собрал информацию об образе жизни адвоката, организовал слежку за ним, а также выбрал место и время убийства и занялся заметанием следов.

Первоначально силовикам не удалось раскрыть преступление. Изучать материалы дела заново стали следователи и криминалисты столичного СКР, а также оперативные сотрудники полиции. После проведения экспертизы ДНК и проверки отпечатков пальцев удалось определить личность киллера.

Фигуранту предъявили обвинение и отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Дело против организатора и других соучастников выделили в отдельное производство. СКР продолжает работу по установлению и задержанию злоумышленников.

Никита Черненко