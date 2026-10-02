Киллера отдадут под суд за убийство адвоката Кулаги в 2010 году
СКР завершил расследование дела об убийстве адвоката Константина Кулаги в 2010 году. Обвинение предъявили неоднократно судимому местному жителю. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо обвинения в убийстве, злоумышленнику вменили незаконный оборот наркотиков и боеприпасов.
Убийство произошло в марте 2010 года. По данным следствия, преступник выманил адвоката на лестничную площадку под надуманным предлогом. Между мужчинами началась борьба, в ходе которой адвокату выстрелили в голову из пистолета ТТ. Потерпевший скончался на месте.
Следователи выяснили, что убийство организовал его знакомый из-за финансового спора. Он нашел соучастников, в том числе исполнителя, согласившегося на преступление за деньги. После этого организатор собрал информацию об образе жизни адвоката, организовал слежку за ним, а также выбрал место и время убийства и занялся заметанием следов.
Первоначально силовикам не удалось раскрыть преступление. Изучать материалы дела заново стали следователи и криминалисты столичного СКР, а также оперативные сотрудники полиции. После проведения экспертизы ДНК и проверки отпечатков пальцев удалось определить личность киллера.
Фигуранту предъявили обвинение и отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Дело против организатора и других соучастников выделили в отдельное производство. СКР продолжает работу по установлению и задержанию злоумышленников.
В делах прошлых лет расследование обычно возобновляют не с нуля: следователи начинают с повторного изучения материалов, собранных сразу после преступления. Даже если в них нет биологических образцов или иных «технических» доказательств, там могут быть люди, которые что-то знают о событиях, — с ними проводится кропотливая работа: беседы, отработка их связей и другие следственные и оперативные мероприятия.
Дополнительный ресурс для старых дел — прогресс криминалистики: значительно возросли возможности по поиску и изъятию материала для генетической экспертизы и качество ее проведения, а количество образцов в базах данных ДНК выросло кратно. Это облегчает раскрытие преступлений, хотя, как подчеркивают специалисты, генетическая экспертиза — не панацея и не заменяет остальные следственные действия.
Установление личности предполагаемого исполнителя при этом не закрывает всю схему: производство в отношении организатора и других соучастников продолжается отдельно.