Украинский оператор БПЛА получил 19 лет за теракт в Курской области

Суд признал стрелка пограничной комендатуры быстрого реагирования Госпогранслужбы Украины старшего сержанта Никиту Гаспарова виновным в совершении теракта организованной группой, повлекшего смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы: первые шесть лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что весной 2025 года Гаспаров находился в составе малой тактической группы на позиции в лесопосадке у населенного пункта Садки Сумской области Украины. 23 марта он запустил с этой позиции беспилотник, снаряженный гранатой, и направил его в сторону России. Вблизи деревни Куриловка Суджанского района Курской области старший сержант сбросил боеприпас. В результате погиб человек.

В ходе боевых действий Гаспаров был взят в плен российскими военнослужащими и передан органам предварительного следствия.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 20-летнего стрелка 158-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Романа Кирякова к 16 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении террористического акта группой лиц, повлекшего тяжкие последствия.

Мария Свиридова