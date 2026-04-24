Украинского стрелка приговорили к 16 годам за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 20-летнему стрелку 158-й отдельной механизированной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Роману Кирякову. Он признан виновным в совершении террористического акта, совершенного группой лиц, повлекшего тяжкие последствия (по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет). Об этом сообщила Главная военная прокуратура. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 15 сентября 2025 года Киряков, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами, вместе с другими военнослужащими своего подразделения незаконно вторгся на территорию Глушковского района Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками он блокировал и удерживал под вооруженным контролем населенный пункт Новый Путь, участвовал в дестабилизации деятельности органов власти, противодействии российским военнослужащим, запугивании мирных граждан. Киряков был задержан подразделениями Вооруженных сил РФ 20 сентября 2025 года.

В начале недели этот же суд вынес приговор 43-летнему стрелку 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Андрею Шквирко с позывным «Шкура». Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области в 2025 году, его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима.

Ульяна Ларионова