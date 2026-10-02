В Воронежской области 39 человек обвиняют в мошенничестве с ипотеками на 178 млн

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 участников организованной преступной группы. По версии следствия, ущерб от мошеннической схемы с ипотечными кредитами и двойной продажи квартир превысил 177,5 млн руб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3, 4 ст. 159.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Организатора группы также обвинили в мошенничестве (ч. 4, 6 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2019 году застройщик, возводивший многоквартирные дома, приостановил строительство второй очереди из-за нецелевого расходования средств. По 45 договорам долевого участия граждане внесли более 170 млн руб., однако на строительство фактически направили не более 70 млн руб.

Руководитель строительной компании, не располагавший средствами для завершения второй очереди, организовал схему с оформлением ипотечных кредитов. Через подставных заемщиков и фиктивные документы о трудоустройстве и доходах оформлялись кредиты, после чего полученные средства выводились через подконтрольные фирмы. Кроме того, следствие установило факт двойной продажи четырех квартир первой очереди.

Потерпевшими признаны восемь банков, от двойной продажи квартир пострадали гражданин и организация, которым причинен ущерб на сумму 7,5 млн руб. Для возмещения вреда на имущество обвиняемых наложен арест.

Представители надзора не назвали «Ъ-Черноземье» имена фигурантов. В Ленинском райсуде не взяли трубку.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что депутаты Тамбовской гордумы приняли решение лишить генерального директора обанкротившейся тамбовской строительной компании ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева звания «Почетный гражданин города Тамбова» за невыполнение обязательств перед дольщиками. В августе 2025 года его осудили за злоупотребление должностными полномочиями.

Мария Свиридова