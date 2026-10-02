Хакеры выложили в интернет данные заместителя главы германской разведки

Персональные данные заместителя главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Дага Бэра были выложены в интернете. Собственное расследование об этом опубликовали газета Sueddeutsche Zeitung (SZ) и радиостанция WDR.

В частности, в публичном доступе оказались номер личного телефона господина Бэра, электронная почта и его адрес в Баварии. По данным изданий, эти данные находятся в открытом доступе уже несколько лет. Скорее всего, они попали туда после взлома в 2020 году американского онлайн-аукциона LiveAuctioneers, в результате чего у хакеров оказались данные 3,4 млн его клиентов.

SZ и WDR отмечают, что после того, как данные попали в открытый доступ, господин Бэр продолжал пользоваться этим номером телефона — как минимум до сообщений СМИ об утечке. Журналисты позвонили ему на номер 9 сентября, и господин Бэр ответил. Он сказал, что пользовался номером только в личных целях, причем ограниченно — для тех, кто не знает его новый номер. Позже он признал, что это было ошибкой и больше он этим номером не пользуется.

SZ и WDR пишут, что случай с Дагом Бэром не единственный. По их данным, в публичном доступе есть адрес и электронная почта генерал-майора бундесвера из Баварии. Также в интернете оказались адрес и номер телефона главы нидерландской военной разведки MIVD Петера Ресинка, отмечают журналисты.

Яна Рождественская