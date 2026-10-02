Для взрыва фейерверков дронов не нужно

В подмосковном Краснозаводске произошел крупный пожар на химическом предприятии по производству фейерверков, а также спортивных и охотничьих боеприпасов. Возгорание, достигшее максимальной площади в 1 тыс. кв. м, унесло жизнь одного из рабочих. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пожар на АО «Краснозаводский химический завод» начался 1 октября примерно в 18:40 в одном из производственных корпусов, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. По официальным данным, на тот момент на предприятии работали 44 человека.

К приезду спасателей площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м. Произошло обрушение конструкций цеха на площади 2 тыс. кв. м. Ближе к полуночи спасателям удалось локализовать пожар, а еще через час — ликвидировать открытое горение.

За время спасательной операции с предприятия эвакуировали 40 человек, а также обнаружили тело одного погибшего рабочего. По данным СМИ, судьба еще пяти человек остается неизвестной.

С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Спасательное ведомство развернуло оперативный штаб на месте происшествия, рядом с заводом дежурила полиция. Все городские службы перевели на усиленный режим работы.

Рядом с заводом установили несколько лабораторий, в том числе «Мособлэкомониторинга», химического отряда «Мособлпожспас», Роспотребнадзора и передвижную радиометрическую лабораторию. Господин Лужецкий заверил, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено. Однако очевидцы рассказывали СМИ о слабом «кислом запахе», напоминающем «разбавленную хлорку».

На данный момент причины происшествия неизвестны.

По предварительной информации, пожар не связан с атаками беспилотников и носит техногенный характер. Сам завод продолжил работу, несмотря на происшествие.

Предприятие имеет богатую историю. Его создали в 1915 году в связи с нехваткой боеприпасов во время Первой мировой войны. Тогда завод выпускал гремучую ртуть, гранаты и воспламенители. Во время Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Челябинск, а после производство стало секретным.

Сейчас завод специализируется на выпуске фейерверков, а также на разработке и производстве спортивных и охотничьих патронов для гладкоствольных ружей. Продукция, сертифицированная по требованиям Постоянной международной комиссии Брюссельской конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия, поставляется в том числе силовикам. По данным ЕГРЮЛ, выручка юрлица за 2025 год составила 3,9 млрд руб. при 301,1 млн руб. чистой прибыли.

Пожар стал не первой аварией на заводе. В 2010 году на предприятии произошел взрыв, из-за которого пострадали двое рабочих. В 2021 году в одном из цехов произошла вспышка химических реагентов, в результате которой погибла женщина. Как утверждали СМИ, вспышка произошла в цехах по производству салютов: при их смешивании и упаковке может образовываться взрывоопасная пыль, детонирующая при разряде статического электричества.

Никита Черненко