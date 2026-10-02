Минприроды предложило допустить частные компании к освоению шельфа в России
Минприроды предложило расширить состав компаний, которые смогут получить лицензии и вести работы на континентальном шельфе России. Это должно способствовать разведке и добыче полезных ископаемых и обеспечить стратегические интересы страны. Ведомство опубликовало проект поправок на regulation.gov.ru.
Сейчас разработкой участков недр могут заниматься только компании, у которых доля государственного участия превышает 50% или государство распоряжается более чем 50% голосов при принятии решений. Критериям соответствуют только две компании — «Газпром» и «Роснефть», указано в пояснительной записке. Ведомство предлагает изменить требования: допустить российские компании, у которых есть не менее пяти лет опыта освоения континентального шельфа России или других государств.
Минприроды указывает, что освоение континентального шельфа сдерживают экономическая нецелесообразность разработки сложных месторождений (кроме Сахалина), обеспеченность запасами в районах традиционной добычи, санкции на оборудование и геофизический сервис для глубоководных шельфовых проектов, а также отсутствие отечественного оборудования для глубокого бурения.
В пояснительной записке отмечается, что у недр российских акваторий есть огромный потенциал. Ресурсы углеводородного сырья составляют около 117 млрд тонн условного топлива, на арктическом шельфе — 104 млрд тонн. Площадь континентального шельфа России составляет около 6,6 млн кв. км, из них перспективными на углеводородное сырье являются порядка 4 млн кв. км.
Предлагаемый критерий смягчает ограничение, действующее с 2008 года: частные недропользователи долго не имели доступа к шельфовым участкам, а наиболее перспективные площади были распределены между «Роснефтью» и «Газпромом». В 2021 году сообщалось, что ЛУКОЙЛ безуспешно добивался доступа к таким участкам, поэтому новая конструкция потенциально открывает путь компаниям с подтвержденной морской специализацией, а не только с определенной структурой собственности.
Опыт шельфовых работ не устраняет основные барьеры таких проектов. Морские разработки относятся к высокорисковым, требуют специальных компетенций оператора и значительных капитальных вложений; в 2020 году ЛУКОЙЛ назывался одним из крупных операторов морских нефтегазовых проектов, добывавшим на шельфе Каспийского и Балтийского морей.