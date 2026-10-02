Минприроды предложило допустить частные компании к освоению шельфа в России

Минприроды предложило расширить состав компаний, которые смогут получить лицензии и вести работы на континентальном шельфе России. Это должно способствовать разведке и добыче полезных ископаемых и обеспечить стратегические интересы страны. Ведомство опубликовало проект поправок на regulation.gov.ru.

Сейчас разработкой участков недр могут заниматься только компании, у которых доля государственного участия превышает 50% или государство распоряжается более чем 50% голосов при принятии решений. Критериям соответствуют только две компании — «Газпром» и «Роснефть», указано в пояснительной записке. Ведомство предлагает изменить требования: допустить российские компании, у которых есть не менее пяти лет опыта освоения континентального шельфа России или других государств.

Минприроды указывает, что освоение континентального шельфа сдерживают экономическая нецелесообразность разработки сложных месторождений (кроме Сахалина), обеспеченность запасами в районах традиционной добычи, санкции на оборудование и геофизический сервис для глубоководных шельфовых проектов, а также отсутствие отечественного оборудования для глубокого бурения.

В пояснительной записке отмечается, что у недр российских акваторий есть огромный потенциал. Ресурсы углеводородного сырья составляют около 117 млрд тонн условного топлива, на арктическом шельфе — 104 млрд тонн. Площадь континентального шельфа России составляет около 6,6 млн кв. км, из них перспективными на углеводородное сырье являются порядка 4 млн кв. км.