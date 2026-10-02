В Томске впервые в России провели операцию по лечению болезни Альцгеймера

Специалисты томского НИИ микрохирургии провели первую в России операцию по хирургическому лечению болезни Альцгеймера. 30 сентября пациентке было выполнено глубокое шейное лимфатическое шунтирование, сообщили в пресс-службе учреждения. В настоящее время врачи наблюдают за состоянием женщины.

«Это историческая для отечественной медицины операция. Надеемся, что этот метод в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов», — цитирует пресс-служба НИИ микрохирурга, кандидата медицинских наук Андрея Байтингера.

Уточняется, что вмешательство выполнялось под микроскопом и продлилось три часа. Ключевая задача хирургов заключалась в соединении мельчайших сосудов размером менее 1 мм с лимфатической системой для улучшения дренажа жидкости из головного мозга и замедления нейродегенерации.

О возможности хирургического лечения болезни Альцгеймера стало известно в 2023–2024 годах. За последние два года научный интерес к теме резко возрос, особенно в странах Азиатского региона. Аналогичные операции уже проводились в Мексике и ЮАР. В апреле текущего года томские микрохирурги прошли обучение у коллег из Китая и Кореи, посетив профильные мастер-классы. Сразу после этого НИИ микрохирургии приобрел уникальное медицинское оборудование для контрастирования и визуализации лимфатической системы с использованием индоцианина зеленого.

Болезнь Альцгеймера — хроническое, прогрессирующее и необратимое нейродегенеративное заболевание головного мозга, при котором человек теряет память, способность мыслить, ориентироваться в пространстве и в итоге теряет самостоятельность.

Лолита Белова