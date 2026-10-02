Пилот из Самарской области оштрафован за посадку гидросамолета на пруду в Башкирии

Житель Самарской области привлечен к административной ответственности: он нарушил правила управления гидросамолетом на территории Башкирии. Ространснадзор назначил пилоту штрафы на общую сумму 22 тыс. рублей. Решение принято по материалам Стерлитамакской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство в пятницу, 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Инцидент произошел в августе 2026 года в Белебеевском районе. Пилот, управлявший гидросамолетом марки Че29К, потерял навигационную ориентировку и отклонился от согласованного маршрута на 45 км. При этом он не пытался вернуться на аэродром вылета или приземлиться на запасной аэродром. Вместо этого нарушитель приводнился на Комсомольском пруду у деревни Подлесное.

Прокуратура выяснила, что у пилота не было необходимой квалификации и разрешения на посадку на водную поверхность. Это создало угрозу безопасности полетов, могло привести к аварийной ситуации, а также причинить вред жизни и здоровью граждан.

В отношении нарушителя возбудили административные дела о нарушении правил использования воздушного пространства (ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ) и управлении воздушным судном лицом, не имеющим на это права (ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ).

В четверг, 1 октября, в Ульяновской области произошел инцидент с легкомоторным самолетом: он приземлился на автодороге вблизи поселка Карсун. По предварительным данным, пилот произвел вынужденную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Проводится проверка.

Георгий Портнов