В Ульяновской области пилоту стало плохо, и он посадил самолет у автодороги

В Ульяновской области днем 1 октября 2026 года легкомоторный самолет приземлился на автодороге вблизи поселка Карсун. По предварительным данным, пилот произвел вынужденную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ульяновская транспортная прокуратура Фото: Ульяновская транспортная прокуратура

Как сообщили в Ульяновской транспортной прокуратуре, в результате инцидента пилот не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. Самолет находится рядом с автомобильной дорогой и не препятствует движению автотранспорта.

На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов — при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Георгий Портнов