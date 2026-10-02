Time: Трамп советовался с нейросетью Grok перед захватом Мадуро
Перед проведением операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп советовался с нейросетью Grok. Об этом пишет Time со ссылкой на источник. Он, как отмечается, присутствовал при общении господина Трампа с ИИ.
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
По данным издания, диалог президента с искусственным интеллектом состоялся в декабре 2025 года в Белом доме. При этом, как утверждается, присутствовал в том числе создатель Grok Илон Маск.
Американский президент обсуждал с искусственным интеллектом свои различные решения на президентском посту, пишет Time. Итоговым вопросом стал такой: «Как отреагируют венесуэльцы, если их президента захватят США?». По словам источника Time, Grok ответил, что жители Венесуэлы, скорее всего, «будут рады».
Отряд американского спецназа захватил Николаса Мадуро с супругой 3 января и вывез из страны. Власти США обвинили их в причастности к наркоторговле и терроризму. В феврале The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что при разработке плана операции была использована модель Claude. Сейчас Anthropic, которая разработала эту нейросеть, судится с Пентагоном. Причиной разногласий стали неоднократные попытки американских военных использовать технологии в реальных операциях.
Консультация с Grok не равнозначна передаче нейросети права принимать решение: в военном применении ИИ прежде всего поддерживает действия людей. Такие системы способны быстро сопоставлять разрозненные разведданные, моделировать сценарии, расставлять приоритеты целей и оценивать возможный сопутствующий ущерб, но итоговое решение остается за командованием.
По данным The Wall Street Journal, Claude была интегрирована в оперативный контур и использовалась как аналитический инструмент при рейде по захвату Николаса Мадуро. При этом детали применения модели в Венесуэле не раскрывались, поэтому роль отдельной консультации с Grok нельзя считать установленным самостоятельным основанием операции.