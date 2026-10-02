Time: Трамп советовался с нейросетью Grok перед захватом Мадуро

Перед проведением операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп советовался с нейросетью Grok. Об этом пишет Time со ссылкой на источник. Он, как отмечается, присутствовал при общении господина Трампа с ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

По данным издания, диалог президента с искусственным интеллектом состоялся в декабре 2025 года в Белом доме. При этом, как утверждается, присутствовал в том числе создатель Grok Илон Маск.

Американский президент обсуждал с искусственным интеллектом свои различные решения на президентском посту, пишет Time. Итоговым вопросом стал такой: «Как отреагируют венесуэльцы, если их президента захватят США?». По словам источника Time, Grok ответил, что жители Венесуэлы, скорее всего, «будут рады».

Отряд американского спецназа захватил Николаса Мадуро с супругой 3 января и вывез из страны. Власти США обвинили их в причастности к наркоторговле и терроризму. В феврале The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что при разработке плана операции была использована модель Claude. Сейчас Anthropic, которая разработала эту нейросеть, судится с Пентагоном. Причиной разногласий стали неоднократные попытки американских военных использовать технологии в реальных операциях.