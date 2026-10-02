Дональду Трампу запретили увольнять назначенных судом прокуроров

Федеральный суд США по Восточному округу Вашингтона признал незаконным решение президента США Дональда Трампа уволить назначенного судом федерального прокурора в Сиэтле Роджера Рогоффа.

«Президент не может в одностороннем порядке уволить прокурора США, назначенного окружным судом»,— говорится в постановлении. Как пишет Politico, это решение ограничивает возможности господина Трампа «назначать на ключевые позиции лояльных ему людей». Министерство юстиции США уже заявило, что собирается обжаловать это решение.

В июле текущего года судьи Федерального суда США по Восточному округу Вашингтона назначили федеральным прокурором по этому округу Роджера Рогоффа. Дональд Трамп в тот же день уволил его с этого поста, после чего господин Рогофф подал иск против этого решения. Президент назначил на этот пост Чарльза Нила Флойда, полномочия которого теперь прекращены судом.

Президент США имеет право назначать временно исполняющих обязанности федерального прокурора, срок полномочий которых ограничивается 120 днями. Для дальнейшего выполнения обязанностей прокурора должен утвердить Сенат США. Если этого не происходит, решение о том, кто будет прокурором, могут принять судьи соответствующего округа. Однако, как пишет Politico, Дональд Трамп неоднократно обходил требование утверждения прокурора Сенатом — он назначал на эти посты лояльных ему людей, а если судьи выбирали другую кандидатуру, увольнял этого человека. Господин Рогофф стал первым, кто опротестовал такое решение.

Яна Рождественская