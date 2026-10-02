Мишустин назвал низкие цены на газ преимуществом ЕАЭС перед ЕС
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что разница в ценах на газ в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) представляет собой преимущество для бизнеса стран объединения. Он также сказал, что страны ЕАЭС создали благоприятные условия для экономического развития.
«Для сравнения — стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств союза не превышает 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов»,— сообщил господин Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
Премьер-министр анонсировал изменения в нормативной базе единого электроэнергетического рынка ЕАЭС. Среди них новые правила информационного обмена, взаимной торговли электроэнергией и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. По словам Михаила Мишустина, благодаря этому генерирующие мощности союза будут использоваться более эффективно.
Изменения в нормативной базе единого электроэнергетического рынка ЕАЭС направлены на формализацию трансграничной торговли электроэнергией. Они предусматривают отдельное определение доступа к межгосударственной передаче, порядка расчета и распределения пропускной способности сетей, а также правил взаимной торговли. Ранее, в 2021 году, поставщики из Казахстана сталкивались с тем, что Россия рассчитывала стоимость транзита по своей территории только после завершения поставки, что создавало неопределенность для сделок.
Предлагается рассчитывать тариф межгосударственной передачи на месяц вперед по утвержденной методике, гарантируя его неизменность на этот период. Оплата транзита по территории страны будет выделена в отдельную услугу. До запуска общего рынка газа доступ к торговле планируется ограничить уполномоченными субъектами каждой страны, а после его появления — открыть для всех оптовиков национальных энергорынков.