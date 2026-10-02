Мишустин назвал низкие цены на газ преимуществом ЕАЭС перед ЕС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что разница в ценах на газ в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) представляет собой преимущество для бизнеса стран объединения. Он также сказал, что страны ЕАЭС создали благоприятные условия для экономического развития.

«Для сравнения — стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств союза не превышает 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов»,— сообщил господин Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр анонсировал изменения в нормативной базе единого электроэнергетического рынка ЕАЭС. Среди них новые правила информационного обмена, взаимной торговли электроэнергией и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. По словам Михаила Мишустина, благодаря этому генерирующие мощности союза будут использоваться более эффективно.