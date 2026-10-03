Человек-биржа, человек-мотоцикл и человек-мороженое

7 октября 1896 года газета The Wall Street Journal начала ежедневную публикацию биржевого индекса Dow Jones Industrial Average, ставшего одним из самых знаменитых показателей не только ситуации на американских биржах, но и всей экономики страны. “Ъ” знакомит читателей с теми самыми Доу и Джонсом, имена которых до сих пор ежедневно повторяют во всем мире. А еще с теми, чьи имена в названиях брендов стали синонимами мотоциклов, моды, мороженого и проч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Текст: Андрей Келекеев

Dow Jones: трое из подвала Своим успехом компания Dow Jones & Co во многом обязана тому, что появилась очень вовремя, в 1882 году. Американская промышленность в то время росла, а Уолл-стрит напоминала Дикий Запад. Информация там ценилась на вес золота, но многочисленные торговцы ею за факты и анализ выдавали слухи и проплаченные спекуляции. Этому хаосу и бросила вызов новая компания, чьими активами тогда были один стол, одна пишущая машинка, три стула и три чернильницы. И все это в съемном полуподвале. Штат состоял из трех работников, они же — основатели фирмы: Чарльз Доу, Эдвард Джонс и Чарльз Бергштрессер, который из-за длинной фамилии скрылся в названии фирмы под «& Co». Молодые люди (старшему, Доу, было 31) имели солидный журналистский опыт. Доу и Джонс познакомились десятью годами ранее, работая в газете в Род-Айленде. С Бергштрессером они познакомились уже в Нью-Йорке, устроившись в «Информационном агентстве Кирнана на Уолл-стрит». За громким названием скрывалась контора, готовившая рукописные листки с новостями, многие из которых публиковались за деньги или подарки заинтересованных дельцов. Вскоре друзья покинули агентство, решив создать свою компанию, которую профинансировал самый обеспеченный из них — Бергштрессер. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель Dow Jones & Co Чарльз Доу Фото: AP Основатель Dow Jones & Co Эдвард Джонс Фото: Library of Congress Основатель Dow Jones & Co Чарльз Бергштрессер Фото: Автор неизвестен Следующая фотография 1 / 3 Основатель Dow Jones & Co Чарльз Доу Фото: AP Основатель Dow Jones & Co Эдвард Джонс Фото: Library of Congress Основатель Dow Jones & Co Чарльз Бергштрессер Фото: Автор неизвестен Первым их продуктом стал ежевечерний рукописный дайджест новостей. В отличие от изданий конкурентов он содержал только сухую статистику и объективный анализ. Спрос на сухость и объективность был так высок, что вскоре их бюллетень стал обязательным для чтения на Уолл-стрит. Уже скоро друзья позволили себе печатать свои бюллетени в типографии. А в 1889 году он превратился в печатную газету — The Wall Street Journal. Как Майкл Блумберг создал империю Bloomberg В 1884 году Чарльз Доу придумал первый в истории биржевой индекс — Dow Jones Railroad Average, барометр рыночных тенденций. Первоначально в него входили 11 компаний, в основном железнодорожных. Доу считал, что именно их колебания четче всего отражают ситуацию в экономике в целом. Индекс под названием Dow Jones Transportation Average существует до сих пор. А в мае 1896 года Доу придумал и самый свой главный индекс, в который вошло 12 крупнейших промышленных компаний Америки. С октября Dow Jones Industrial Average стал ежедневно публиковаться в The Wall Street Journal. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первым продуктом троицы из подвала был ежедневный бюллетень новостей Customer’s Afternoon Letter Фото: Dow, Jones & Company В 1889 году вышел первый номер The Wall Street Journal Фото: Dow Jones & Company Следующая фотография 1 / 2 Первым продуктом троицы из подвала был ежедневный бюллетень новостей Customer’s Afternoon Letter Фото: Dow, Jones & Company В 1889 году вышел первый номер The Wall Street Journal Фото: Dow Jones & Company Смена веков изменила и компанию. Джонс ушел на пенсию в 1899 году, в 1902-м умер Доу. Компанию вместе с газетой и индексом выкупил за $300 тыс. (в нынешних деньгах — $4 млн) Кларенс Бэррон, сделавший газету национальной. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2007 году Dow Jones & Co вместе с принадлежащей ей The Wall Street Journal купил Руперт Мердок

Фото: LEON NEAL / AFP В 2007 году Dow Jones & Co вместе с принадлежащей ей The Wall Street Journal купил Руперт Мердок

Фото: LEON NEAL / AFP Бэррон умер в 1928 году. Бизнес унаследовала его падчерица Джесси Бэнкрофт. Семья Бэнкрофт контролировала компанию следующие 80 лет, пока ее за колоссальные $,5,6 млрд не приобрел Руперт Мэрдок. Что же до индекса, то с 1928 года в него входит 30 компаний. Список периодически обновляется. Как и в самом начале, пропуском в него является цена одной акции компании.

Фотогалерея Как Майкл Блумберг стал миллиардером Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Рубенс Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне (США). Во время учебы в Университете Джонса Хопкинса он подрабатывал служащим на автостоянке, чтобы оплатить свой курс. В 1964 году Блумберг получил степень бакалавра в области электроинженерии, а через два года — степень магистра делового администрирования в школе бизнеса Гарвардского университета Фото: AP После университета Блумберг устроился на работу в финансовую корпорацию Salomon Brothers, где прошел путь до главного партнера. Через 15 лет Salomon была продана новому владельцу, и будущий миллиардер остался без работы. В 1981 году он основал собственную фирму Bloomberg LP, которая занялась распространением информации о ситуации на рынках. Так началась империя Блумберга Фото: Suzanne Plunkett / AP Развитие компании Bloomberg принесло бизнесмену многомиллиардное состояние. С 1996 года он шесть лет занимал пост председателя правления Университета Джонса Хопкинса, где была создана Школа здравоохранения, названная в честь предпринимателя. Он активно занимался благотворительностью и потратил на нее суммарно около $5 млрд

На фото: Майкл Блумберг (слева) и миллиардер, будущий президент США Дональд Трамп, 2001 год Фото: Ron Sachs / REX / Shutterstock / Fotodom «Непрерывный и самозабвенный труд увеличивает шансы на успех. Но и здесь нет никакой гарантии: все может в итоге зависеть от того, как карта ляжет» Фото: Reuters В начале 2000-х Блумберг переключил свое внимание на политику. И здесь бизнесмену помогло его умение оценивать риски: Блумберг, ранее активный демократ, решил баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка от республиканцев, среди которых конкуренция была ниже. В итоге он выиграл гонку за пост главы города. В первый же день он назначил себе заработную плату в $1, заявив, что не намерен тратить деньги горожан на себя

На фото: с Владимиром Путиным во время визита президента России в США, 2003 год Фото: Chip East / Reuters Майкл Блумберг стал первым мэром Нью-Йорка, который управлял городом три срока подряд. Отмечается, что с каждым новым сроком стоимость избирательной кампании Блумберга увеличивалась: если в 2001 году он потратил около $40 млн, то в 2009-м — уже $82 млн Фото: John Marshall Mantel / AP «Мне особенно нравится вечер воскресенья, потому что я знаю, что, когда проснусь на следующее утро, впереди меня ждут пять увлекательных дней на работе» Фото: Ed Betz / AP «Подумайте, сколько времени вы проводите на работе и в дороге. Если эта цифра вас не устраивает, то вы, вероятно, влачите жалкое существование»

Как глава Нью-Йорка Блумберг получал неоднозначные отзывы о своей работе. С одной стороны, при нем выросли налоги для среднего класса, велась борьба с уличной торговлей, был введен запрет на курение в ресторанах и барах. С другой стороны, ему удалось впервые за много лет сбалансировать городской бюджет, увеличить количество рабочих мест за счет поддержки малого бизнеса, на 20% сократить уровень преступности Фото: Shiho Fukada / AP Майкл Блумберг был одним из основателей двухпартийной коалиции мэров американских городов. Коалиция до сих пор работает, ее основная задача — бороться с преступностью в США и, в частности, с незаконным использованием огнестрельного оружия Фото: Peter Morrison / AP «Несмотря на то что я всегда серьезно относился к вопросу карьерного роста, у меня никогда не было четкого плана действий, я не расписывал свою жизнь как график» Фото: Pablo Martinez / AP СМИ неоднократно сообщали о президентских амбициях Майкла Блумберга. В частности, к концу второго срока мэра нью-йоркские газеты писали о его намерении возглавить Белый дом. Однако сам Блумберг не раз подчеркивал, что после ухода с поста мэра будет продолжать заниматься бизнесом и благотворительностью

На фото: с кандидатом в президенты США от Демократической партии Бараком Обамой, 2007 год Фото: Diane Bondareff / AP Слева направо: 42-й президент США Билл Клинтон, его дочь Челси, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с супругой, сенатор Хиллари Клинтон во время празднования Нового 2009 года на Таймс-сквер Фото: Lucas Jackson / Reuters Bloomberg LP, 88% которой принадлежит Майклу Блумбергу, работает более чем в сотне стран мира, а численность сотрудников в ней достигает 20 тыс. человек Фото: Kathy Kmonicek / AP О личной жизни Майкла Блумберга известно мало. Он был женат один раз, от этого брака у него двое детей. Сейчас бизнесмен в разводе Фото: Kathy Willens / AP «Я всегда работал больше, чем тот парень»

На фото: Майкл Блумберг с участниками постановки «Рок на века» на Бродвее Фото: Richard Drew / AP Журнал Forbes оценивает состояние Майкла Блумберга в $82 млрд (12-е место в мире) Фото: Elise Amendola / AP С ноября 2019 года бизнесмен вел избирательную кампанию, рассчитывая стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, но 4 марта 2020 года вышел из гонки, сняв свою кандидатуру в пользу Джо Байдена. 10 февраля 2022 года Майкла Блумберга назначили главным советником по оборонным инновациям в Пентагоне Фото: John Bazemore / AP Следующая фотография 1 / 17 Майкл Рубенс Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне (США). Во время учебы в Университете Джонса Хопкинса он подрабатывал служащим на автостоянке, чтобы оплатить свой курс. В 1964 году Блумберг получил степень бакалавра в области электроинженерии, а через два года — степень магистра делового администрирования в школе бизнеса Гарвардского университета Фото: AP После университета Блумберг устроился на работу в финансовую корпорацию Salomon Brothers, где прошел путь до главного партнера. Через 15 лет Salomon была продана новому владельцу, и будущий миллиардер остался без работы. В 1981 году он основал собственную фирму Bloomberg LP, которая занялась распространением информации о ситуации на рынках. Так началась империя Блумберга Фото: Suzanne Plunkett / AP Развитие компании Bloomberg принесло бизнесмену многомиллиардное состояние. С 1996 года он шесть лет занимал пост председателя правления Университета Джонса Хопкинса, где была создана Школа здравоохранения, названная в честь предпринимателя. Он активно занимался благотворительностью и потратил на нее суммарно около $5 млрд

На фото: Майкл Блумберг (слева) и миллиардер, будущий президент США Дональд Трамп, 2001 год Фото: Ron Sachs / REX / Shutterstock / Fotodom «Непрерывный и самозабвенный труд увеличивает шансы на успех. Но и здесь нет никакой гарантии: все может в итоге зависеть от того, как карта ляжет» Фото: Reuters В начале 2000-х Блумберг переключил свое внимание на политику. И здесь бизнесмену помогло его умение оценивать риски: Блумберг, ранее активный демократ, решил баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка от республиканцев, среди которых конкуренция была ниже. В итоге он выиграл гонку за пост главы города. В первый же день он назначил себе заработную плату в $1, заявив, что не намерен тратить деньги горожан на себя

На фото: с Владимиром Путиным во время визита президента России в США, 2003 год Фото: Chip East / Reuters Майкл Блумберг стал первым мэром Нью-Йорка, который управлял городом три срока подряд. Отмечается, что с каждым новым сроком стоимость избирательной кампании Блумберга увеличивалась: если в 2001 году он потратил около $40 млн, то в 2009-м — уже $82 млн Фото: John Marshall Mantel / AP «Мне особенно нравится вечер воскресенья, потому что я знаю, что, когда проснусь на следующее утро, впереди меня ждут пять увлекательных дней на работе» Фото: AP / Ed Betz «Подумайте, сколько времени вы проводите на работе и в дороге. Если эта цифра вас не устраивает, то вы, вероятно, влачите жалкое существование»

Как глава Нью-Йорка Блумберг получал неоднозначные отзывы о своей работе. С одной стороны, при нем выросли налоги для среднего класса, велась борьба с уличной торговлей, был введен запрет на курение в ресторанах и барах. С другой стороны, ему удалось впервые за много лет сбалансировать городской бюджет, увеличить количество рабочих мест за счет поддержки малого бизнеса, на 20% сократить уровень преступности Фото: AP / Shiho Fukada Майкл Блумберг был одним из основателей двухпартийной коалиции мэров американских городов. Коалиция до сих пор работает, ее основная задача — бороться с преступностью в США и, в частности, с незаконным использованием огнестрельного оружия Фото: AP / Peter Morrison «Несмотря на то что я всегда серьезно относился к вопросу карьерного роста, у меня никогда не было четкого плана действий, я не расписывал свою жизнь как график» Фото: Pablo Martinez / AP СМИ неоднократно сообщали о президентских амбициях Майкла Блумберга. В частности, к концу второго срока мэра нью-йоркские газеты писали о его намерении возглавить Белый дом. Однако сам Блумберг не раз подчеркивал, что после ухода с поста мэра будет продолжать заниматься бизнесом и благотворительностью

На фото: с кандидатом в президенты США от Демократической партии Бараком Обамой, 2007 год Фото: AP / Diane Bondareff Слева направо: 42-й президент США Билл Клинтон, его дочь Челси, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с супругой, сенатор Хиллари Клинтон во время празднования Нового 2009 года на Таймс-сквер Фото: Reuters / Lucas Jackson Bloomberg LP, 88% которой принадлежит Майклу Блумбергу, работает более чем в сотне стран мира, а численность сотрудников в ней достигает 20 тыс. человек Фото: AP / Kathy Kmonicek О личной жизни Майкла Блумберга известно мало. Он был женат один раз, от этого брака у него двое детей. Сейчас бизнесмен в разводе Фото: AP / Kathy Willens «Я всегда работал больше, чем тот парень»

На фото: Майкл Блумберг с участниками постановки «Рок на века» на Бродвее Фото: AP / Richard Drew Журнал Forbes оценивает состояние Майкла Блумберга в $82 млрд (12-е место в мире) Фото: Elise Amendola / AP С ноября 2019 года бизнесмен вел избирательную кампанию, рассчитывая стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, но 4 марта 2020 года вышел из гонки, сняв свою кандидатуру в пользу Джо Байдена. 10 февраля 2022 года Майкла Блумберга назначили главным советником по оборонным инновациям в Пентагоне Фото: John Bazemore / AP Смотреть

Harley-Davidson: лень, дружба и хитрость Имена Билла Харли и Артура Дэвидсона вряд ли бы стали известны всему миру, если бы не лень. В конце концов, в заводском городе Милуоки в Висконсине таких, как они, молодых работяг, с детства понимавших в технике, были тысячи. Билл и Артур знали друг друга всю жизнь. Они жили на одной улице, были одногодками и, понятно, дружили с детства. В какой-то момент даже начали работать на одном заводе. А еще они очень любили рыбалку. И каждые выходные, нагрузив велосипеды тяжелыми удочками и снастями, отправлялись на какое-нибудь озеро, которых в округе было немало. Именно во время одной из таких поездок в 1901 году 20-летнему Биллу пришла в голову мысль: «Хватит крутить педали». Друг его поддержал. Знаний Билла в механике было вполне достаточно, чтобы набросать чертеж более или менее компактного мотора, который можно было бы крепить к обычной велосипедной раме. Собирали свой мотор 20-летние изобретатели вместе после работы, обустроив мастерскую в подвале дома одного из их друзей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальные основатели Harley-Davidson Motor Company: Уильям, Уолтер, Артур Дэвидсоны и Уильям Харли (слева направо)

Фото: Harley-Davidson Museum? Официальные основатели Harley-Davidson Motor Company: Уильям, Уолтер, Артур Дэвидсоны и Уильям Харли (слева направо)

Фото: Harley-Davidson Museum? На создание первого мотоцикла ушло два года. И когда «аппарат» был построен, он оказался разочарованием. Мощности мотора в 116 кубов явно не хватало. Чтобы преодолеть даже небольшие холмы Милуоки, нужно было крутить педали. Друзья не сдались, решив просто собрать мотор помощнее — на 405 куб. см Но тут возникла проблема посерьезнее. Биллу и Арти явно не хватало опыта. И тут на помощь пришли друзья и родственники. Одним из друзей детства Арти Дэвидсона был талантливый механик и изобретатель Оле Эвинруд (позже он придумает первый в мире успешный лодочный мотор). Он стал консультантом Харли и Дэвидсона и позволил копаться в своей мастерской. А потом к делу подключились два старших брата Арти — Уолтер и Уильям. Отец Арти даже помог построить им деревянный сарай размером 3х4,5 м. На его двери появилась надпись Harley-Davidson Motor Co. Фамилию Харли поставили впереди имевших очевидное численное преимущество Дэвидсонов потому, что, в конце концов, именно ему пришла в голову идея не крутить педали. История Боша, который придумал Bosch В 1903 году из дверей сарая выкатили первый настоящий мотоцикл Harley-Davidson. В том же году были собраны и проданы еще два байка. К 1906-му компания переросла свою мастерскую в сарае и открыла первую фабрику (в ней теперь расположена штаб-квартира компании). А в 1907-м, когда Харли закончил университет и стал дипломированным инженером, компания Harley-Davidson Motor Co. была зарегистирована формально. Президентом компании сделали Уолтера Дэвидсона, который был большим любителем мотогонок. Он фактически привел в компанию и первого крупного клиента. В июне 1908 года он участвовал в престижных соревнованиях Федерации американских мотоциклистов. Его мотоцикл тогда обошел всех конкурентов по надежности и экономичности. Об этом узнали полицейские Детройта и сделали заказ. Компания получила не только очень уважаемого клиента, но и бесплатную рекламу. Полицейские Детройта были в восторге от своих Harley-Davidson и не скрывали этого. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый мотоцикл Harley-Davidson Serial Number One (1903 год) не мог подняться даже на не слишком крутой холм в Милуоки Фото: Danemroberts / Wikipedia Успех Harley-Davidson обеспечила поддержка полиции, которая сохраняется до сих пор Фото: Christian Charisius / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Первый мотоцикл Harley-Davidson Serial Number One (1903 год) не мог подняться даже на не слишком крутой холм в Милуоки Фото: Danemroberts / Wikipedia Успех Harley-Davidson обеспечила поддержка полиции, которая сохраняется до сих пор Фото: Christian Charisius / Reuters В 1910-х в Harley-Davidson создали собственную заводскую гоночную команду, чьи победы также стали рекламой продукции. После вступления США в Первую мировую войну в 1917 году компания получила масштабный контракт на 20 тыс. мотоциклов от армии. После войны тысячи солдат, вернувшихся домой, покупали себе только «Харлеи». В итоге компания стала одним из крупнейших производителей мотоциклов в мире, а потом оказалась одним из двух производителей в США, переживших Великую депрессию. Семьи основателей компании оставались мажоритарными акционерами вплоть до 1969 года, когда из-за конкуренции с японскими производителями Harley-Davidson оказался на грани банкротства. Компанию купила многопрофильная корпорация AMF, которая чуть не довела знаменитый бренд до краха: она принялась снижать расходы, что привело к падению качества. В 1981 году компанию выкупил менеджмент за $80 млн. В 1986-м компания стала публичной.

Dolce & Gabbana: лед, пламень и налоги Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mondadori / Getty Images Фото: Mondadori / Getty Images В отличие от Dow Jones и Harley-Davisdon название Dolce & Gabbana точно отражает число его создателей. Бренд в 1985 году создали Доменико Дольче и Стефано Габбана. Они не были ни друзьями детства, ни однокашниками. Более того, едва ли можно представить двух столь разных людей, представлявших, кажется, полярные миры. Доменико Дольче был сыном потомственного портного из сицилийской деревушки Полицци-Дженероза. Он был весьма религиозен и чтил строгие местные обычаи, а шить научился в шесть лет. Стефано Габбана родился в Милане в семье типографского рабочего. Он не был ни религиозным, ни замкнутым (как Дольче). Получил образование в сфере графического дизайна, любил поп-музыку и был абсолютно городским жителем. Как имена людей превратились в одежду, смертоносное оружие и бутерброд Они познакомились в 1980 году, когда Дольче приехал в Милан и устроился помощником в то же модное ателье, в котором уже работал Габбана. Некоторое время они почти не общались. И даже когда в 1982-м ушли из ателье и решили открыть собственное дело, то поначалу выставляли счета отдельно. Dolce & Gabbana появились только по совету бухгалтера, сказавшего, что так можно упростить налоговую отчетность. Их настоящий дебют состоялся на Неделе моды в Милане в 1985 году, где они представили коллекцию «Настоящие женщины». Денег у них практически не было, так что моделями выступили их подруги, а вместо профессионального занавеса за подиумом была натянута обыкновенная простыня. Тем не менее коллекция стала грандиозным успехом, и их имена начали узнавать. А в 1993 году они стали звездами мировой величины: Мадонна выбрала их для создания костюмов к своему легендарному шоу The Girlie Show. После этого бренд стал необыкновенно популярен у звезд шоу-бизнеса — от Моники Белуччи до Наоми Кэмпбелл и Анджелины Джоли. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всемирную известность бренду Dolce & Gabbana принесла Мадонна, отдав им на откуп свое шоу The Girlie Show

Фото: Ron Davis / Getty Images Всемирную известность бренду Dolce & Gabbana принесла Мадонна, отдав им на откуп свое шоу The Girlie Show

Фото: Ron Davis / Getty Images В отличие от большинства других гигантов модной индустрии бренд до сих пор принадлежит на равных обоим основателям. Они категорически отказываются продавать бизнес крупным лакшери-компаниям и даже придумали способ сохранения независимости бренда после своей смерти. Бренд перейдет по наследству семье Дольче (у Габбаны нет наследников), которая сможет управлять компанией, но не будет иметь права продавать или разделить ее.

Baskin-Robbins: отеческий совет, монетка и мороженое на каждый день Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирв Роббинс (слева) и Берт Баскин подкинули монетку, чтобы решить, чье имя в названии фирмы будет первым

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images Ирв Роббинс (слева) и Берт Баскин подкинули монетку, чтобы решить, чье имя в названии фирмы будет первым

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images Бертон Баскин не должен был заниматься мороженым. Его отец владел крупным и успешным чикагским магазином одежды Baskin’s Clothing Store, и предполагалось, что бренд Baskin всегда будет ассоциироваться с костюмами, пальто и прочими предметами мужского туалета. Но сам Бертон предпочитал брюкам мороженое. Во время службы на флоте во время Второй мировой войны он купил промышленный фризер для мороженого и развлечения ради экспериментировал с местными тропическими фруктами, создавая сорбеты и мороженое на радость подчиненных. А после войны, в 1946 году, поехал навестить своего друга и брата своей жены Ирвина Роббинса, который тоже прошел войну и после ее окончания открыл в Калифорнии собственное кафе-мороженое. Из поездки Берт вернулся с четким планом — вложиться в дело своего шурина и получать удовольствие, продавая мороженое в Калифорнии. Heinz: история одного из самых популярных соусов в мире Немедленному претворению этого плана в жизнь помешал отец Ирвина. Он, впрочем, не стал отговаривать друга своего сына от идеи заняться мороженым, но предложил ему сначала открыть собственный бизнес, набраться опыта, набить шишек, а уже потом, если дело пойдет, думать об объединении. Дела у обоих шли хорошо, и в 1948 году друзья имели на двоих уже сеть из шести кафе. Они объединили свой бизнес, но некоторое время кафе продолжали работать под прежними названиями. В 1953 году, когда у них было уже 40 кафе, друзья решили, что легче и удобнее создать единый бренд. Случился спор о том, чье имя должно стоять первым, и партнеры просто подбросили монетку. Баскин выиграл, и его фамилию написали первой. В том же 1953 году они придумали расширение линейки вкусов до 31 (по одному на каждый день месяца) и выстроили вокруг этого всю рекламную стратегию бренда. Даже логотип фирмы — части букв B и R — выкрашены так, чтобы образовывать число 31. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскин и Роббинс решили, что в их кафе всегда будет как минимум 31 сорт мороженого — по одному на каждый день месяца

Фото: Camerique / Getty Images Баскин и Роббинс решили, что в их кафе всегда будет как минимум 31 сорт мороженого — по одному на каждый день месяца

Фото: Camerique / Getty Images В том же году одновременно с McDonald’s они если и не придумали, то сделали нормой франчайзинг в сфере общественного питания. К середине 1960-х в США работало уже 400 кафе Baskin Robbins, а счастливые основатели изобретали все новые вкусы, стараясь не отставать от мировой повестки. Ответом на захватившую мир битломанию, напртимер, стал сорт Beatle Nut. Как появилась империя McDonald’s Читать далее В 1967 году партнеры продали свой бизнес компании United Fruit Company за баснословные тогда $12 млн. Через несколько дней после этого 54-летний Бертон Баскин умер от сердечного приступа. Его компаньон и друг Ирв Роббинс прожил долгую жизнь. Он до конца 1970-х оставался консультантом компании, а умер в 2008 году. Сейчас бренд принадлежит холдингу Inspire Brands.