Сотни домов на левом берегу в Воронеже останутся без воды из-за работ девелопера

Левый берег Воронежа на выходных ждет очередное масштабное отключение воды. Оно продлится с 13:00 3 октября до 6:30 4 октября и затронет 11 улиц полностью и 237 многоквартирных домов еще на трех. Это следует из сообщения ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

С 15:00 до 21:00 3 октября планируется подвоз технической воды у домов №20 и 45 на улице Ленинградской.

Ограничения связаны с работами застройщика по врезке нового водопровода диаметром 600 мм в действующую сеть. По этой же причине воду по указанным адресам отключали 29 августа —с 14:00 до 24:00.

Этим летом левый берег Воронежа также пережил масштабное отключение воды из-за завершения работ по реконструкции Остужевской развязки. Ограничения должны были начаться в 22:00 3 июля, но жители Левобережного и Железнодорожного района заметили слабый напор или отсутствие ресурса уже днем. В «РВК-Воронеж» заявляли, что это может быть связано с повышенным водоразбором. Возобновление подачи воды также затянулось: сначала водоканал сообщил, что на заполнение системы потребуется еще как минимум 6 часов от установленного времени в 6:00, а затем в администрации облцентра сослались на возможные сложности в работе управляющих компаний. По данным «Ъ-Черноземье», во многоквартирные дома на левом берегу вода вернулась до конца 5 июля, в частные — только 6 июля.

Алина Морозова