В «РВК-Воронеж» ответили на жалобы на поспешное отключение воды на левом берегу

Накануне масштабного отключения воды в Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа жители облцентра начали жаловаться в соцсетях на преждевременную паузу в подаче ресурса. В ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») сообщили, что пока водоснабжение домов на левом берегу не ограничивалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В компании уточнили, что снижение давления в системе возможно из-за повышенного водоразбора. «Это связано с тем, что жители, ожидая отключения, активно запасаются водой, а в жаркую погоду общий расход ресурса традиционно растет»,— пояснили в «РВК-Воронеж».

Левобережный и Железнодорожный районы Воронежа полностью останутся без воды с 22:00 3 июля до 6:00 5 июля. Ограничения введут в связи с завершением работ по реконструкции Остужевской развязки.

Алина Морозова