С орловским губернатором Клычковым создали дипфейк о повышении тарифов ЖКХ на 60%

В правительстве Орловской области предупредили, что в Сети публикуют новое дипфейк-видео с губернатором Андреем Клычковым, в котором глава региона якобы сообщает о повышении тарифов ЖКХ на 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

«Уважаемые орловчане. Нашему региону предстоят непростые испытания. Принято решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 60%. Инфляционные процессы, подорожание топлива, материалов, критический износ наших сетей — это те вызовы, которые стоят перед нами»,— говорит на видео фейковый губернатор, также отмечая, что «усиление атак на объекты энергетики делает ситуацию практически неконтролируемой».

Как подчеркнули в облправительстве, никаких заявлений о таком росте тарифов не было.

«Это неправда! Видео — сфабрикованный вброс, сделанный с помощью технологий ИИ. Его цель — напугать людей и посеять напряжение»,— заявили власти.

С 1 октября 2026 года коммунальные тарифы в среднем по стране выросли на 9,9%. Однако правительство РФ утвердило отдельные индексы итогового роста цен для потребителей в каждом регионе. В Орловской области установлен индекс 15%. Кроме того, для муниципальных образований определены предельно допустимые отклонения от этих индексов. Это лимиты, которые ограничивают рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Они показывают, на сколько может быть превышен средний по региону индекс. В Орловской области лимит установлен на уровне 14,9%.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал о дипфейке с мэром Орла Юрием Парахиным, в котором жителям рассказывали о якобы готовившихся ударах ракетами «Фламинго» по Орловской области.

Денис Данилов