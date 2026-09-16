Дипфейк с мэром Орла рассказывает об ударах ракетами «Фламинго» по региону

По Telegram-каналам идет рассылка видеозаписи якобы с обращением мэра Орла Юрия Парахина к жителям в связи с готовящимися ударами ракетами «Фламинго» по Орловской области. Видео является дипфейком, изготовленным с помощью искусственного интеллекта на основе оригинального ролика, опубликованного главой города 1 ноября 2022 года. Об этом предупредили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дипфейк содержит информацию о том, что в течение 48 часов якобы ожидается удар ракетами «Фламинго», в связи с чем принято решение о немедленной эвакуации работников всех городских предприятий. В первоначальной записи, на основе которой создавался фейк, господин Парахин рассказывал о визите к мобилизованным бойцам в Смоленске.

Сегодня орловчан также предупредили о рассылке другого дипфейка — обращения губернатора Андрея Клычкова, в котором глава региона просит готовиться к возможному учащению атак со стороны ВСУ, а также сообщает о «нехватке средств противовоздушной обороны и повышенной уязвимости объектов критической инфраструктуры Орловской области». Видео также было создано с использованием технологий искусственного интеллекта. Сообщений и предупреждений о возможных массовых обстрелах органами власти официально не публиковалось.

В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал о фейковом указе об обязательном военном обучении орловских чиновников. В частности, сообщалось, что работники государственного сектора мужского пола должны были пройти обучение и сдать квалификационный экзамен по специальностям «Оператор беспилотных летательных аппаратов» и «Взрывотехник (специалист по разминированию)».

Денис Данилов