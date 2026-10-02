Новак: ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в ночь на 2 октября атакам беспилотников подверглись четыре российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). По его словам, ущерб от постоянных налетов на НПЗ в последнее время стал ниже.

«Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало. На одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб»,— сказал господин Новак, выступая в Совете Федерации.

Как добавил вице-премьер, правительство допускает перенос сроков модернизации НПЗ, так как сейчас необходимо восстанавливать поврежденные заводы и оборудование на них. Он указал, что ситуация с атаками на НПЗ «остается достаточно напряженной».