Суд прекратил банкротство микрокредитной компании «Арифметика» из OR Group

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве микрокредитной компании «Арифметика» (входит в проблемную группу OR Group, ранее — «Обувь России»). Определение, вынесенное еще в сентябре, вступило в законную силу, так как не было обжаловано. Согласно данным ЕГРЮЛ, 29 сентября статус компании официально сменился с «в процессе банкротства» на «действующая».

Процедура была прекращена в связи с отсутствием конкурсного управляющего, следует из картотеки. До апреля 2026 года его функции исполнял Энвер Моцкобили, который добровольно сложил с себя полномочия. Суду не удалось найти замену, что, согласно пункту 9 статьи 45 закона о банкротстве, является основанием для прекращения дела.

С заявлением о признании «Арифметики» банкротом в октябре 2022 года в суд обратились Сбербанк с долгом в размере 1,3 млрд руб. и ВТБ — 4,6 млрд руб. В июне 2024 года компания была признана банкротом, введена процедура конкурсного производства, а требования банков включены в реестр.

Ранее — в июне текущего года арбитражный суд Москвы также прекратил конкурсное производство ПАО «ОР Групп» из-за недостаточного объема имущества для покрытия судебных расходов.

До банкротства OR Group управляла федеральной розничной обувной сетью (Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход») и двумя обувными фабриками в Новосибирске. На данный момент производство фактически остановлено.

Лолита Белова