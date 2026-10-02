Лукашенко призвал Армению оценить рынок ЕС перед вступлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению тщательно взвесить экономические последствия возможного вступления в Евросоюз. На заседании Евразийского межправительственного совета он призвал армянских властей не торопиться с выбором и сначала изучить реальные возможности экспорта своей продукции, прежде всего коньяка, овощей и фруктов, на европейский рынок.

«Если ты решил идти в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут? В каком объеме? Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас?» — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Армении нужно убедиться, что армянский коньяк будет востребован в Европе. «Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит - хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади»,— добавил он.

Армения пока не получила статус кандидата на вступление в ЕС. В 2025 году в стране приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Власти поясняли, что документ не является официальной заявкой, но демонстрирует стремление страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Армении в ЕС будет означать ее выход из Евразийского экономического союза.