Лукашенко призвал Армению оценить рынок ЕС перед вступлением
Лукашенко призвал Армению оценить экономические риски в случае вступления в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению тщательно взвесить экономические последствия возможного вступления в Евросоюз. На заседании Евразийского межправительственного совета он призвал армянских властей не торопиться с выбором и сначала изучить реальные возможности экспорта своей продукции, прежде всего коньяка, овощей и фруктов, на европейский рынок.
«Если ты решил идти в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут? В каком объеме? Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас?» — сказал Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, Армении нужно убедиться, что армянский коньяк будет востребован в Европе. «Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит - хорошо, иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади»,— добавил он.
Армения пока не получила статус кандидата на вступление в ЕС. В 2025 году в стране приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Власти поясняли, что документ не является официальной заявкой, но демонстрирует стремление страны. Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Армении в ЕС будет означать ее выход из Евразийского экономического союза.
Выход из ЕАЭС означал бы для Армении потерю участия в соглашениях о свободной торговле объединения. Для поставок восстановились бы полноценный таможенный контроль и пошлины, а документы по техническому регулированию и фитосанитарным нормам перестали бы признаваться. ЕАЭС и ЕС построены на разных общих правилах и предполагают отсутствие внутренних таможенных границ, поэтому одновременное полноценное участие в обоих объединениях считается несовместимым.
В сентябре 2026 года ЕС временно приостановил пошлины примерно для 80% армянского экспорта в Европу, включая почти 99% поставок свежих фруктов, овощей и растений и более 91% напитков и алкогольной продукции. Эти меры связаны с условиями: Армения должна не ограничивать доступ европейских товаров на своем рынке, соблюдать правила происхождения, участвовать в административном сотрудничестве и выполнять ключевые положения соглашения CEPA.
Переориентация потребовала бы учитывать уже сложившуюся структуру сбыта. В 2024 году на Россию приходилось почти 24% всего экспорта Армении, а в мае 2026 года поставки армянской коньячной продукции на российский рынок оценивались в 80–90% ее внутреннего производства.