Metro уйдет из Казахстана после 17 лет работы

Международная торговая компания Metro AG закроет в Казахстане все шесть магазинов и службу доставки. Такое решение было принято по итогам оценки перспектив компании в стране. Полностью покинуть казахстанский рынок планируется до конца марта 2027 года, сообщила пресс-служба.

«Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за многолетний труд и преданность делу, а также наших деловых партнеров и государственные органы за постоянное доверие, сотрудничество и поддержку на протяжении многих лет присутствия», — заявил гендиректор подразделения Месут Догукан. По его словам, 650 сотрудникам казахстанского подразделения пообещали поддержку в переходный период.

Немецкая Metro AG вышла на казахстанский рынок в октябре 2009 года. Магазины были открыты в Астане, Алма-Ате, Шымкенте, Павлодаре, Караганде и Усть-Каменогорске.