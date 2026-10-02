The Guardian: Госдеп США направил консервативным организациям около $177 млн
Администрация президента США Дональда Трампа направила средства, выделенные Конгрессом на защиту прав человека, организациям, продвигающим правую и консервативную повестку. Об этом пишет The Guardian, изучившая выделяемые администрацией гранты. По подсчетам газеты, из выделенных $205 млн Госдепартамент направил правым организациям около $177 млн.
The Guardian проанализировала распределение Госдепартаментом средств из Фонда прав человека и демократии (HR DF). HRDF направил $40 млн американскому Мемориальному фонду жертв коммунизма. Другие гранты фонда получили организация африканеров (потомков голландских колонистов) в ЮАР, кампания против Верховного суда в Бразилии и группы, выступающие в Европе за защиту «норм западной цивилизации», «прекращение массовой миграции» и против «гендерной идеологии».
The Guardian пишет, что на этой неделе Госдепартамент принял решение о выдаче грантов из средств HR DF за несколько часов до крайнего срока. По данным газеты, Госдеп проигнорировал требование Конгресса приостановить этот процесс из-за сомнений в целевом расходовании средств. Источники The Guardian сообщили, что высокопоставленные сотрудники Белого дома лоббировали конкретные варианты того, куда направить гранты.
Распределение средств HRDF произошло на фоне сокращения Вашингтоном финансирования прежних программ поддержки надлежащего управления, прав человека и демократии. В феврале 2026 года новую инициативу описывали как направленную не на эти прежние задачи, а на «поддержку американских целей», что объясняет политический сдвиг в подходе к внешней помощи.
В январе 2025 года администрация сначала заморозила почти всю зарубежную гуманитарную помощь, оставив исключения для программ, связанных с Египтом и Израилем, причем предварительный анализ финансируемых инициатив не проводился. Одновременно из продолженного финансирования исключили, в частности, гендерные программы, инициативы DEI и помощь, не связанную со спасением жизни; такой порядок привел к прекращению помощи и работы программ, от которых критически зависели миллионы людей.