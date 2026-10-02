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The Guardian: Госдеп США направил консервативным организациям около $177 млн

Администрация президента США Дональда Трампа направила средства, выделенные Конгрессом на защиту прав человека, организациям, продвигающим правую и консервативную повестку. Об этом пишет The Guardian, изучившая выделяемые администрацией гранты. По подсчетам газеты, из выделенных $205 млн Госдепартамент направил правым организациям около $177 млн.

The Guardian проанализировала распределение Госдепартаментом средств из Фонда прав человека и демократии (HR DF). HRDF направил $40 млн американскому Мемориальному фонду жертв коммунизма. Другие гранты фонда получили организация африканеров (потомков голландских колонистов) в ЮАР, кампания против Верховного суда в Бразилии и группы, выступающие в Европе за защиту «норм западной цивилизации», «прекращение массовой миграции» и против «гендерной идеологии».

The Guardian пишет, что на этой неделе Госдепартамент принял решение о выдаче грантов из средств HR DF за несколько часов до крайнего срока. По данным газеты, Госдеп проигнорировал требование Конгресса приостановить этот процесс из-за сомнений в целевом расходовании средств. Источники The Guardian сообщили, что высокопоставленные сотрудники Белого дома лоббировали конкретные варианты того, куда направить гранты.

Яна Рождественская

Составлено ИИ-Ассистентъ

Распределение средств HRDF произошло на фоне сокращения Вашингтоном финансирования прежних программ поддержки надлежащего управления, прав человека и демократии. В феврале 2026 года новую инициативу описывали как направленную не на эти прежние задачи, а на «поддержку американских целей», что объясняет политический сдвиг в подходе к внешней помощи.

В январе 2025 года администрация сначала заморозила почти всю зарубежную гуманитарную помощь, оставив исключения для программ, связанных с Египтом и Израилем, причем предварительный анализ финансируемых инициатив не проводился. Одновременно из продолженного финансирования исключили, в частности, гендерные программы, инициативы DEI и помощь, не связанную со спасением жизни; такой порядок привел к прекращению помощи и работы программ, от которых критически зависели миллионы людей.

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