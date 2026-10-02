Затянувшийся ремонт моста через Тешу завершили в Навашине
Ключевой этап капитального ремонта моста через реку Тешу завершили в Навашине Нижегородской области, сообщили в региональном главном управлении автодорог. Работы начали в ноябре 2024 года, но из-за смены подрядчика они затянулись почти на два года.
Фото: Правительство Нижегородской области
Переправа на 309-м км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород связывает Навашино и прилегающие населенные пункты с трассой регионального значения.
Как пояснили в региональном ГУАД, открытие моста позволяет восстановить прямой маршрут для общественного и грузового транспорта.
До конца октября на объекте должны разобрать временный мост, построенный для объезда.