Завершить ремонт моста через Тешу в Навашинском округе обещают к концу октября

Ремонт моста через реку Теша, связывающего Навашинский округ Нижегородской области с другими муниципалитетами, планируют завершить к концу октября 2026 года. Сейчас готовность работ составляет 54%, сообщили в региональном правительстве 23 марта.

Переправа протяженностью 138,3 м расположена на 309 км автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Стоимость контракта составляет 203,6 млн руб. Его в 2025 году заключали повторно, так как первый подрядчик с работами не справился.

Галина Шамберина