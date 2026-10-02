Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hublot Фото: Hublot

Все, к чему прикасается Джефф Кунс, превращается в золото, как у царя Мидаса. А в новой коллаборации сошлись два безусловных гения маркетинга: часовой бренд Hublot и один из самых коммерчески успешных художников современности. Совместный проект представили 16 сентября. В нем сразу две линии: Classic Fusion Balloon Dog и значительно более сложная MP-14 Origin by Jeff Koons.

Самыми эффектными и, пожалуй, понятными получились Classic Fusion Balloon Dog. Кунс буквально перенес в часы эстетику своих знаменитых надувных скульптур. Корпус и циферблат выглядят так, будто их действительно слегка надули, заводная головка напоминает клапан воздушного шара, а на секундной стрелке появился крошечный Balloon Dog. Модель диаметром 42 мм выпустили в трех вариантах: из зеркальной стали, а также из красного и синего анодированного алюминия, по 200 экземпляров каждого цвета. Стоят они около $25 тыс.

А для тех, кому одного дизайна мало, есть MP-14 Origin. Это уже территория высокого часового искусства. Всего 30 экземпляров, первый для Hublot автоматический центральный турбийон, механизм из 594 деталей, запас хода 60 часов, корпус из титана и белого золота, 202 бриллианта и сапфира общим весом около 2,6 карата. Стоят часы €479 тыс.

Для Hublot это далеко не первый роман с современным искусством, бренд системно работает с художниками с 2011 года. Но здесь коммерческий потенциал выглядит особенно очевидным. Во-первых, имя Кунса само по себе работает как отдельный люксовый бренд. Во-вторых, часы не выглядят как обычная модель, на которую просто поставили подпись знаменитого художника.

Анна Минакова