Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: STONE Фото: STONE

Почти 80% нового предложения офисных площадей в Москве в этом году пришлось на Савеловский деловой кластер. К такому выводу пришли эксперты компаний STENOY и CORE.XP. По их данным, последние три года он прирастает заметно быстрее других ключевых деловых районов столицы. В 2024 году здесь вышло в продажу около 28 тыс. кв. м, а в 2025-м уже более 70 тыс.

Для сравнения, в «Москва-Сити» в 2025 году в открытые продажи вывели 365 тыс. кв. м новых офисов, а в 2024-м и 2026-м стартов там не было. Белорусский деловой кластер в 2024 году пополнился на 55 тыс. кв. м, в 2025-м на 60 тыс.

Савеловский кластер, судя по всему, не собирается сбавлять темп. До 2030 года здесь анонсировано почти 305 тыс. кв. м новых офисов, из которых 245 тыс. выйдут в открытые продажи. Больше всего строящегося предложения сейчас сосредоточено в районе Марьина Роща. Общий объем площадей, заявленных там до 2030 года, составляет 170 тыс. кв. м.

Эксперты считают Савеловский кластер локацией с высоким потенциалом, во многом благодаря проектам комплексного развития территорий и сильной транспортной сети. А доступные площадки под коммерческую недвижимость, по их мнению, создают предпосылки для того, чтобы здесь сложилась точка притяжения офисного девелопмента.

Светлана Бардина