Новак о топливном рынке, атаках на НПЗ и поддержке отрасли. Главное

Вице-премьер Александр Новак выступил на правительственном часе в Совете федерации. Он рассказал о работе российских НПЗ, ситуации на российском топливном рынке и мерах по защите предприятий от атак. По его словам, в последнее время ущерб от налетов БПЛА на заводы стал «значительно ниже». Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Работа НПЗ

Проведена большая работа по усилению защиты НПЗ. Ущерб от атак на заводы удалось значительно снизить за счет создания пассивной защиты.

Власти РФ прорабатывают меры поддержки НПЗ, в частности перенос сроков модернизации по соглашению с Минэнерго.

Российские НПЗ усиливают защиту для обеспечения стабильной работы и выделяют на это значительные средства.

Ситуация с угрозами для НПЗ остается напряженной, только сегодня ночью были отражены четыре атаки БПЛА.

Внутренний рынок топлива

В России сейчас нет дефицита дизеля, но сохраняется небольшой дефицит бензина.

Внутренний рынок дизеля сбалансирован. В случае перепроизводства власти рассмотрят возможность частичного открытия экспорта.

Ажиотажного спроса на АЗС, который наблюдался этим летом, уже нет, но в этом году он остается выше прошлогоднего.

Запрет на экспорт бензина носит временный характер, так как обычно выпуск топлива примерно на 10% превышает спрос.

Компании обеспечивают поставки импортных нефтепродуктов. После стабилизации рынка Россия сможет использовать внутреннее топливо и вернуться к экспорту.

Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупных нефтяников, они сдерживают цены.

Россия в полном объеме обеспечила топливом удаленные и северные регионы.

Власти также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.

Мировой рынок