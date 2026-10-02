Новак о топливном рынке, атаках на НПЗ и поддержке отрасли. Главное
Новак рассказал об усилении защиты НПЗ и снижении ущерба от атак БПЛА
Вице-премьер Александр Новак выступил на правительственном часе в Совете федерации. Он рассказал о работе российских НПЗ, ситуации на российском топливном рынке и мерах по защите предприятий от атак. По его словам, в последнее время ущерб от налетов БПЛА на заводы стал «значительно ниже». Главные заявления — в подборке «Ъ».
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Работа НПЗ
- Проведена большая работа по усилению защиты НПЗ. Ущерб от атак на заводы удалось значительно снизить за счет создания пассивной защиты.
- Власти РФ прорабатывают меры поддержки НПЗ, в частности перенос сроков модернизации по соглашению с Минэнерго.
- Российские НПЗ усиливают защиту для обеспечения стабильной работы и выделяют на это значительные средства.
- Ситуация с угрозами для НПЗ остается напряженной, только сегодня ночью были отражены четыре атаки БПЛА.
Внутренний рынок топлива
- В России сейчас нет дефицита дизеля, но сохраняется небольшой дефицит бензина.
- Внутренний рынок дизеля сбалансирован. В случае перепроизводства власти рассмотрят возможность частичного открытия экспорта.
- Ажиотажного спроса на АЗС, который наблюдался этим летом, уже нет, но в этом году он остается выше прошлогоднего.
- Запрет на экспорт бензина носит временный характер, так как обычно выпуск топлива примерно на 10% превышает спрос.
- Компании обеспечивают поставки импортных нефтепродуктов. После стабилизации рынка Россия сможет использовать внутреннее топливо и вернуться к экспорту.
- Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупных нефтяников, они сдерживают цены.
- Россия в полном объеме обеспечила топливом удаленные и северные регионы.
- Власти также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.
Мировой рынок
- Цена дизеля на мировых рынках бьет рекорды.
- Дефицит на мировом рынке дизеля связан с санкциями, атаками на НПЗ и перекрытием Ормузского пролива.
- Страны ОПЕК+ 4 октября обсудят вопросы рынка нефти и исполнения квот.