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Новак о топливном рынке, атаках на НПЗ и поддержке отрасли. Главное

Новак рассказал об усилении защиты НПЗ и снижении ущерба от атак БПЛА

Вице-премьер Александр Новак выступил на правительственном часе в Совете федерации. Он рассказал о работе российских НПЗ, ситуации на российском топливном рынке и мерах по защите предприятий от атак. По его словам, в последнее время ущерб от налетов БПЛА на заводы стал «значительно ниже». Главные заявления — в подборке «Ъ».

Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Работа НПЗ

  • Проведена большая работа по усилению защиты НПЗ. Ущерб от атак на заводы удалось значительно снизить за счет создания пассивной защиты.
  • Власти РФ прорабатывают меры поддержки НПЗ, в частности перенос сроков модернизации по соглашению с Минэнерго.
  • Российские НПЗ усиливают защиту для обеспечения стабильной работы и выделяют на это значительные средства.
  • Ситуация с угрозами для НПЗ остается напряженной, только сегодня ночью были отражены четыре атаки БПЛА.

Внутренний рынок топлива

  • В России сейчас нет дефицита дизеля, но сохраняется небольшой дефицит бензина.
  • Внутренний рынок дизеля сбалансирован. В случае перепроизводства власти рассмотрят возможность частичного открытия экспорта.
  • Ажиотажного спроса на АЗС, который наблюдался этим летом, уже нет, но в этом году он остается выше прошлогоднего.
  • Запрет на экспорт бензина носит временный характер, так как обычно выпуск топлива примерно на 10% превышает спрос.
  • Компании обеспечивают поставки импортных нефтепродуктов. После стабилизации рынка Россия сможет использовать внутреннее топливо и вернуться к экспорту.
  • Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупных нефтяников, они сдерживают цены.
  • Россия в полном объеме обеспечила топливом удаленные и северные регионы.
  • Власти также в приоритетном порядке обеспечивают топливом электростанции и регионы, заключившие соглашения с частными АЗС.

Мировой рынок

  • Цена дизеля на мировых рынках бьет рекорды.
  • Дефицит на мировом рынке дизеля связан с санкциями, атаками на НПЗ и перекрытием Ормузского пролива.
  • Страны ОПЕК+ 4 октября обсудят вопросы рынка нефти и исполнения квот.
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