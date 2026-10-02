Сырьевой трейдер Gunvor изменил название на Centalion

Швейцарская компания Gunvor, занимающаяся торговлей сырьевыми товарами, сообщила о смене своего названия на Centalion. Кроме того, компания сменит место регистрации с Кипра в Сингапур.

«Название Centalion отражает нашу суть: мы — единая команда, движущаяся вперед и находящаяся в самом центре мировых энергетических рынков,— заявил Гэри Педерсен, председатель совета директоров и генеральный директор Centalion.— Мы делаем этот шаг, опираясь на прочный фундамент. Вместе мы создали дисциплинированную компанию с предпринимательским духом, которая укрепляет наши позиции в качестве одного из ведущих мировых трейдеров, специализирующихся на физических поставках энергоносителей и металлов. Сингапур и наш новый корпоративный стиль — это следующая глава в этой истории».

Компания отметила, что планируемый перенос корпоративной штаб-квартиры компании в Сингапур, где она ведет деятельность с 2006 года, обусловлен «благоприятной правовой и деловой средой, развитой финансовой и торговой инфраструктурой, а также наличием международного бизнес-сообщества». Помимо Сингапура основные офисы Centalion сохранятся в Женеве (Швейцария) и Хьюстоне (штат Техас), где находится председатель совета директоров и генеральный директор компании.

Евгений Хвостик