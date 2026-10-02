Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Богатые теперь покупают дома для долгой жизни. Новую движущую силу рынка выявила, в частности, фирма Sotheby's International Realty. В отчете ее агенты, специализирующиеся на сделках от $10 млн, пришли к выводу, что долголетие становится решающим фактором при покупке дома.

Сверхбогатые покупатели теперь инвестируют не просто в место, где они хотят жить сейчас, а в образ своей жизни в старости. По данным опроса агентов Sotheby's, уже почти 38% профессионалов рынка видят в возможности «стареть на месте» растущий фактор при заключении сделок в сегменте ультралюкса.

Конкретные требования покупателей включают пешую доступность района, развитые социальные связи соседей, близость к природе, доступ к качественной местной еде. Внутри дома все чаще ищут студии для йоги, пилатеса, спин-класса (с велотренажерами), бассейны с холодной водой, соляные спа-комнаты и полноценные фитнес-центры.

Более практичная сторона тренда — архитектурные решения для комфортного старения: спальни на первом этаже, лифты, нескользящие покрытия, системы умного мониторинга здоровья и помещения для персонала. Согласно отчету, именно такие дома со временем будут продаваться с премией к цене по сравнению с равнозначными трофейными объектами без «пенсионной» инфраструктуры.

В целом, ничего удивительного. Мировой рынок товаров и услуг для долголетия, по оценке UBS Global Wealth Management, вырастет до $8 трлн к 2030-му. А рынок именно wellness-недвижимости уже удвоился за пять лет и должен превысить $1,1 трлн к 2029 году.

Яна Лубнина