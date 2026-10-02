Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Первый семейный магазин братья Марио и Мартино Прада открыли в Милане в 1913 году. Они продавали сумки для особых ценителей, сшитые из кожи экзотических животных, от питона до моржа. Казалось бы, начавшаяся вскоре Первая мировая война вряд ли располагала к роскоши. Но нашлись те, для кого она оказалась мать родна.

В 1919 году братья стали официальными поставщиками королевской семьи и на радостях запустили фантазию в галоп. В ассортименте появились аксессуары из панциря черепах, украшенные редкими породами дерева, серебром и полудрагоценными камнями.

Фирма процветала более полувека, но в 1970-х, с развитием массовой моды, доходы резко пошли вниз. Дело спасла внучка Марио Миучча Прада. Она наладила выпуск нарочито простых рюкзаков и сумок из нейлона, запустила коллекции одежды и обуви и сделала интеллектуальный минимализм настоящим стилем. Так что Prada нынче и богата, и умна.

Павел Шинский