Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр визуальной культуры «BETON» Фото: Центр визуальной культуры «BETON»

В галерее «Бетон» на Якиманской набережной открылся выставочный проект «Новаторы мировой фотографии». Экспонаты здесь уникальные, это шедевры мирового и отечественного фотоискусства. Впрочем, так бывает со всеми проектами галереи. Основатели Центра визуальной культуры «Бетон» Алексей Логинов и Ольга Мичи собирают очень качественную коллекцию.

Сейчас на выставке можно увидеть фотографию собора Нотр-Дам. Её сделал в 1840 году Луи-Венсан Шевалье, всего через год после того, как Араго объявил об изобретении фотографии. Считается, что именно оптик Шевалье познакомил Дагера и Ньепса. Таких отпечатков в мире всего три. Один хранится в музее Оксфорда, другой считается национальным достоянием Франции, а третий есть у нас. Рядом висит первый в истории фотонатюрморт с фруктами, его создал Уильям Генри Фокс Тальбот в 1844 году.

Алексей Логинов обратил мое внимание на то, как перекликаются фотографы разных эпох и представители, так сказать, большой живописи. Особенно он выделяет «Туши» Фридриха Альберта Шварца, снятые в 1896 году. По словам Логинова, это случилось почти за четверть века до живописных полотен Хаима Сутина, которые оказали громадное влияние на экспрессионизм и абстракцию. Или Эжен Атже, который называл себя «автор-издатель» и просто фиксировал парижскую архитектуру. А вот Мэн Рэй увидел в его отпечатках эстетику сюрреализма. Сам Мэн Рэй, конечно, тоже есть на выставке, с автопортретом, как безусловный новатор.

Мне сразу бросились в глаза удивительные портреты Джулии Маргарет Камерон. Я предположил, что она была близка моим любимым прерафаэлитам, и Логинов тут же это подтвердил. Кэмерон, мне до сих пор неизвестная, в довольно зрелом возрасте вернулась в Лондон и увлеклась философией братства. Прерафаэлиты предлагали вернуться к художественным идеалам времен до Рафаэля. Как и принято в братстве, она снимала домашних в образах святых, а еще делала потрясающие живые портреты Дарвина и Теннисона. Для меня это стало настоящим открытием.

Дмитрий Буткевич