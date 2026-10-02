«Спортсмен заказал рекордные 217,5 кг и поднял штангу над головой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1960-е годы весь мир следил за противостоянием двух величайших тяжелоатлетов планеты — Юрия Власова и Леонида Жаботинского. Их дуэль в финале Олимпийских игр в Токио в 1964 году без преувеличения стала самой яркой в истории этого вида спорта.

Сейчас тяжелая атлетика зрелищным видом не считается и телевидение почти не интересует. Но в середине XX века, когда мировые рекорды обновлялись постоянно, за самыми сильными людьми планеты, конечно, следили. И вот действующий чемпион, многократный рекордсмен Власов приезжает в Японию за очередным золотом. Перед отъездом в одном из интервью он заявляет: «Есть ли человек, который может выиграть у меня?» И это была непростая бравада.

Почти все соперники очень быстро остались вне игры... Почти! Другой спортсмен из СССР — Леонид Жаботинский — держался, хотя и отставал сначала на 10 кг, а потом на 5. При этом Власов установил в двух движениях два мировых рекорда. Все должен был решать толчок. И тут Жаботинский пошел на хитрость: еще до начала финального турнира спортсмен начал жаловаться на травму, а потом всем своим видом показывал, что сдался и на золото уже не претендует. Снижал веса с первой попытки, а однажды бросил штангу, едва оторвав ее от помоста. У Власова создалось впечатление, что он соревнуется исключительно с собой.

И вот когда попытки Власова взять очередной рекордный вес закончились, у Жаботинского одна попытка осталась. Спортсмен заказал рекордные 217,5 кг и на глазах буквально обалдевших зрителей и тренерского штаба нашей сборной поднял штангу над головой. Все, он олимпийский чемпион!

Юрий Власов рассказывал потом, что, вернувшись в номер, выбросил серебряную медаль в окно. А японская пресса, захлебываясь от восторга, писала потом: «Пали два самых сильных человека в мире: Никита Хрущев, которого силой сменил Леонид Брежнев, и Юрий Власов, его обошел другой Леонид — Жаботинский».

Владимир Осипов