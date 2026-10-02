Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infiniti Фото: Infiniti

Я помню, как в 2021 году, уже при ковидных ограничениях, но еще до того, как компания Nissan покинула наш рынок, журналистам дали возможность покататься на обновленной флагманской модели Infiniti QX80, огромном, сопоставимом с небольшим грузовиком кроссовере, что неудивительно, и потому что флагман обязан быть самым габаритным, и потому что в США, а марка была как раз придумана для американского рынка и на него в первую очередь ориентирована, всегда считали, что bigger is better, «больше значит лучше».

Единственное, что меня тогда удивило в этой замечательной машине — отсутствие кнопки «старт/стоп». Чтобы запустить мотор, нужно было вставлять жало ключа в замок зажигания. Оказалось, что к санитарным нормам, принятым во время пандемии COVID-19, когда нам рекомендовали как можно меньше трогать пальцами различного рода поверхности, это отношения не имело. Как объяснил мне пиар-менеджер, основные клиенты марки — люди, мягко говоря, в возрасте и потому консервативных взглядов. Проводился опрос: кнопку они не хотят, хотят ключ, так привычнее.

Отчасти этот «эйджизм» можно наблюдать и сегодня. Компания Nissan объявила, что выводит на рынок флагманский кроссовер Infiniti QX80 2027 модельного года. Изменений относительно предыдущего модельного года фактически два. Первое — доработана подвеска, в которой теперь найден более оптимальный баланс между комфортом и управляемостью. Второе новшество вообще революционное: в салоне появилось обновленное беспроводное зарядное устройство с позиционирующими магнитами и вентиляционным охлаждением. Если бы мне сказали, что до этого клиенты Infiniti QX80 заряжали свои кнопочные телефоны исключительно с помощью кабеля, я бы не удивился.

Впрочем, в Infiniti, вероятно, знают, что делают. Еще в прошлом году марку фактически хоронили, а сегодня она показывает стабильный рост продаж в том числе и на американском рынке. В третьем квартале 2026-го бренд увеличил продажи на 21%, показав лучший результат с 2020 года и самый мощный квартальный рост с 1999-го.

Дмитрий Гронский