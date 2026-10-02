Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ученые нашли возможное объяснение, почему некоторые мрачные черты личности так часто связаны с реальным творческим успехом. Речь о так называемой темной триаде. Это такие специфические черты характера людей, которые склонны к нарциссизму, авторитарному поведению, манипулятивности, сниженной эмпатии, к тому, чтобы добиваться победы любой ценой и быть наконец признанным.

Результаты исследований итальянских ученых показали, что это часто связано с определенным стилем мышления: такие люди необычно обрабатывают информацию, им легче отделять детали от общего контекста и не брать во внимание мнения окружающих и привычные устои. Здесь и может скрываться секрет творчества! Если человек не твердит себе постоянно: «О нет, так я делать не буду, ведь это не принято!», ему проще посмотреть на проблему с неожиданной стороны, предложить странную идею или вовсе пойти против всяких правил.

При этом ученые, конечно, не утверждают, что нарциссизм или макиавеллизм автоматически превращают человека в гения. Скорее, это лишь своеобразная помощь на творческом пути.

Тем временем аналитики Morning Consult проводили похожие исследования и испытывали шансы представителей поколения Z на яркую карьеру в блогинге. Они пришли к выводу, что это также зависит от мрачных черт характера молодых инфлюенсеров. Так, зумеры-экстраверты, эгоисты и нарциссы чаще стремятся показать себя на весь мир и достигают в этом определенных успехов, чем их тихие сверстники-интроверты.

Анна Кулецкая