Минобороны Бельгии: Европа не готова к возможным войнам и гибридным атакам

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа оказалась не готова к возможным войнам и гибридным угрозам из-за длительного приоритета «мягкой силы». Он отметил, что континент инвестировал в социальное обеспечение, пенсии и другие социальные системы, но не уделял должного внимания военной промышленности и оборонным возможностям.

«Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть все. Но когда начинается конфликт или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет»,— сказал Тео Франкен в интервью Euronews. Он признал, что по оборонным расходам Бельгия долгое время была «худшим учеником в классе НАТО» и только в 2025 году достигла нормативного уровня в 2% ВВП.

Министр обороны добавил, что за 18 месяцев на посту невозможно исправить ошибки прошлых 40 лет. Несмотря на это, Брюссель планирует сохранять оборонные расходы на уровне 2% ВВП до 2029 года из-за бюджетных ограничений.