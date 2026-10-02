Минобороны Бельгии: Европа не готова к возможным войнам и гибридным атакам
Минобороны Бельгии: у Европы ничего нет для возможного ответа на гибридные атаки
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа оказалась не готова к возможным войнам и гибридным угрозам из-за длительного приоритета «мягкой силы». Он отметил, что континент инвестировал в социальное обеспечение, пенсии и другие социальные системы, но не уделял должного внимания военной промышленности и оборонным возможностям.
«Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть все. Но когда начинается конфликт или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет»,— сказал Тео Франкен в интервью Euronews. Он признал, что по оборонным расходам Бельгия долгое время была «худшим учеником в классе НАТО» и только в 2025 году достигла нормативного уровня в 2% ВВП.
Министр обороны добавил, что за 18 месяцев на посту невозможно исправить ошибки прошлых 40 лет. Несмотря на это, Брюссель планирует сохранять оборонные расходы на уровне 2% ВВП до 2029 года из-за бюджетных ограничений.
Практический дефицит, о котором идет речь, — это не только численность войск, а средства для войны с дронами и гибридных атак. Бельгии требуются системы обнаружения и подавления беспилотников, специальные средства ПВО и радиоэлектронная борьба; ранее министр также относил к недостаточно освоенным направлениям технологии искусственного интеллекта и признавал неготовность страны к такому типу конфликта.
Сохранение нынешнего бюджетного ориентира ограничивает скорость устранения этих пробелов: страны НАТО в июне 2025 года договорились довести совокупные оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, причем не менее 3,5% — до расходов на основные оборонные нужды. Дополнительным ограничением остается промышленность: европейские мощности, по оценке, не способны быстро поглотить растущие оборонные бюджеты, поэтому само выделение средств не гарантирует оперативного появления нужных систем.
В бельгийских планах одновременно предусмотрены долгосрочные технологические проекты и восполнение запасов боеприпасов. В частности, проект Odin с бюджетом €3,6 млрд должен включать разработку малых модульных реакторов для энергетической автономии войск, а приоритетом также называлось создание запасов снарядов взамен переданных Украине.