В Подмосковье 7 октября будут проверять систему оповещения

В следующую среду, 7 октября, в Подмосковье комплексно проверят систему оповещения населения. Мероприятия займут не более 1,5 часа, сообщили в правительстве Московской области.

Комплексная проверка пройдет с 10:30 до 12:00 мск. В 10:40 мск подключатся электросирены, которые доведут до жителей сигнал «Внимание всем!». В 10:43 мск сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» передадут по радио и ТВ.

«Жителей просят не паниковать, — подчеркнули в пресс-службе регионального правительства. — Услышав сигнал сирены "Внимание всем!", необходимо включить радиоприемник или телевизор, настроенный на федеральные телеканалы». Также гражданам рекомендовали установить на смартфон приложение «МЧС России».